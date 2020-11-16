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16.11.2020 - 10:58 | | AA

TFF 1. Lig'de heyecan erteleme maçıyla tekrar başlıyor

Milli maçlar nedeniyle ara verilen TFF 1. Lig'de heyecan, daha önce ertelenen Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmasıyla devam edecek.

TFF 1. Lig'de heyecan erteleme maçıyla tekrar başlıyor
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İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen 8. haftadaki Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşması yarın saat 13.30'da oynanacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabakada hakem Ramazan Keleş düdük çalacak.Ligde 10. hafta heyecanı ise 21 Kasım Cumartesi günkü müsabakalarla başlayacak.

- Lider Tuzlaspor

TFF 1. Lig'de 9. hafta müsabakalarının ardından 18 puanı bulunan 1 maçı eksik Tuzlaspor 18 puanla lider durumda yer alıyor. Tuzlaspor'u ise yine 1 müsabakası ertelenen 17 puanlı İstanbulspor ve 16 puanlı Yılport Samsunspor takip ediyor.

Ligde 3 ceza puanı alan 1 puanlı Eskişehirspor, 4 puanlı Beypiliç Boluspor ve 5'er puanlı Ankaraspor ve Royal Hastanesi Bandırmaspor son 4 sırada bulunuyor.

- 6 karşılaşma ertelenmişti

Ligde Altay'daki Kovid-19 vakaları nedeniyle 7. haftadaki Altay-Giresunspor ve 8. haftadaki Tuzlaspor-Altay karşılaşmaları, Menemenspor ve Adana Demirspor'daki vakalar nedeniyle de 9. haftadaki Adanaspor-Menemenspor ve İstanbulspor-Adana Demirspor müsabakaları ertelendi.

İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen deprem nedeniyle Menemenspor-Ankaraspor ve Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor karşılaşmaları da oynanmadı.

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TFF 1. Ligde heyecan erteleme maçıyla tekrar başlıyor

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