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10.09.2020 - 10:52 | | İZMİR, (DHA) -

TFF 1. Lig'de perde İzmir derbisiyle açılıyor

TFF 1'inci Lig'de 2020-21 sezonun açılış maçında Menemenspor ve Altınordu İzmir derbisinde karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

TFF 1. Lig'de perde İzmir derbisiyle açılıyor
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TFF 1'inci Lig'de Menemenspor ve Altınordu İzmir derbisinde kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle karşılaşmaya seyirci alınmayacak. Son olarak geçen sezon 34'üncü haftada birbirlerine rakip olarak sezonu hedefsiz tamamlayan iki takım, bu kez yeni sezona 3 puanla başlamak için kozlarını paylaşacak. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, iç sahada kazanarak sezona mutlu başlamak istediklerini söyledi. Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise "İyi başlayıp, ligi iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi dış transferde Göztepe'den sağ bek Yusuf Talum'u kiralayıp, Gölcükspor'dan sol kanat Ömer Faruk Canbirdi, Altay'dan sol kanat Oğuz Han Aynaoğlu ve ön libero Ibrahim Alhassan Adamu, Almanya ekibi TSV Havelse'den orta saha oyuncusu Berkan İbrahim Çakır, Ankaragücü'nden sol bek Emre Batuhan Adıgüzel, Pazarspor'dan sol kanat Mehmet Aytemiz, Görelespor'dan ön libero Sezer Doğan, İstanbulspor'dan sol bek Süleyman Selak ve son olarak Preuben Münster'den kanat oyuncusuv Şeref Özcan'la anlaştı. Kırmızı-lacivertliler ise dış transferde Giresunspor'dan sağ kanat Ahmet İlhan Özek ve Adanaspor'dan santrfor Ahmet Dereli'yi kadrosuna kattı.

İki takımın muhtemel 11'leri şöyle:

MENEMENSPOR

Selmani - Yusuf, Domgjonas, Cem, Rıdvan, Taşkın, Alhassan, Tayfun, Murat Erdemir, Murat Elkatmış, Rasheed

ALTINORDU

Erhan - Yusuf, Sinan, Ravil, Ufuk, Oğulcan, Furkan, Burak, Ahmet İlhan, Metehan, Hüsamettin

TFF 1. Ligde perde İzmir derbisiyle açılıyor

 

 

 

 

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