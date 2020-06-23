Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri TFF 1. Lig'in en golcüsü, Altay'ın Süper Lig'e yükseleceğine inanıyor
23.06.2020 - 09:55 | | İZMİR (AA) -

TFF 1. Lig'in en golcüsü, Altay'ın Süper Lig'e yükseleceğine inanıyor

TFF 1. Lig'de geçen sezon en fazla gol atan isim olan, bu sezon da kaydettiği 19 golle en golcü isim konumunda bulunan Altay'ın Portekizli futbolcusu Marco Paixao, sezon sonunda Süper Lig'e yükseleceklerine inandığını ifade etti.

TFF 1. Lig'in en golcüsü, Altay'ın Süper Lig'e yükseleceğine inanıyor
ABONE OL

Paixao, yaptığı yazılı açıklamada, takım içinde müthiş birliktelik olduğunu, lige verilen arada çok iyi hazırlandıkları Akhisarspor karşılaşmasından 3-1'lik galibiyete ayrıldıklarını belirtti.

Bu galibiyetin Süper Lig yolunda çok önemli olduğunu bildiren Paixao, "İki gol atıp skora katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Ancak daha önemlisi takımın enerjisi çok üst düzeydeydi. Akhisar karşısında 11 kişi çok iyi mücadele ettik. 3 aylık aranın ardından çok iyi bir başlangıç yaptık. Altay, bu sezon hedeflediği Süper Lig'e çıkacaktır. Bir kez daha söylüyorum Altay şampiyon olacaktır." ifadelerini kullandı.

Paixao, gol krallığı yarışındaki gol hedefinin çok sorulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Önemli olan benim ne kadar gol attığım değil, Altay'ın şampiyon olabilmesi için ne kadar gol atmam gerektiğidir. Altay'ın bir üst lige çıkması için ne kadar gol atmaya zorunlu olduğumu biliyorum. Ben o gollerimi atmak için tüm gayretimle çalışacağım. Altay'ı şampiyon yapmak için gerekli golleri atacağım. Sezon sonunda bu takımı Süper Lig'e çıkaracağız.”

Geçen sezon attığı 29 golle TFF 1. Lig rekorunu kıran Marco Paixao, bu yıl da 29. haftada 19 gole ulaştı. Portekizli golcü, Cesar Grup Ümraniyespor'la 11 golü bulunan ve devre arasında Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Emircan Altıntaş ile Giresunsporlu Raul Rusescu'nun önünde en fazla gol atan isim konumunda bulunuyor.

TFF 1. Ligin en golcüsü, Altayın Süper Lige yükseleceğine inanıyor

    Skorer Mutfak | 23 Haziran 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, hayatını kaybetti
      Eski milli güreşçi Vehbi Akdağ, hayatını kaybetti
    2. Fenerbahçe, Giuliano için Al-Nassr'a ihtarname gönderdi!
      Fenerbahçe, Giuliano için Al-Nassr'a ihtarname gönderdi!
    3. Günün Canlı Maç Yayınları (23.06.2020)
      Günün Canlı Maç Yayınları (23.06.2020)
    4. Fatih Aksoy, Beşiktaş kararını Sivasspor'a bildirdi!
      Fatih Aksoy, Beşiktaş kararını Sivasspor'a bildirdi!
    5. Beşiktaş transfer haberleri | Burak Yılmaz: Futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım...
      Beşiktaş transfer haberleri | Burak Yılmaz: Futbolu Beşiktaş'ta bırakacağım...



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TFF 1. Lig'in en golcüsü, Altay'ın Süper Lig'e yükseleceğine inanıyor

    TFF 1. Lig'in en golcüsü, Altay'ın Süper Lig'e yükseleceğine inanıyor

    Son dakika haberleri | Galatasaray için Sergio Rico iddiası!

    Son dakika haberleri | Galatasaray için Sergio Rico iddiası!  

    Levante - Atletico Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Levante - Atletico Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Barcelona - Athletic Bilbao maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Barcelona - Athletic Bilbao maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber