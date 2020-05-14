TFF 1'inci Lig'de zirve yarÄ±ÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸacak
TFF 1â€™inci Ligâ€™de hem SÃ¼per Lig yarÄ±ÅŸÄ±, hem de kÃ¼mede kalma mÃ¼cadelesi Ã§ekiÅŸmeli geÃ§ecek. Zirve iÃ§in 7 takÄ±m iddiasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, kalan 6 haftada ekipler kaderlerini Ã§izecek. Ligin ilk 2 sÄ±rasÄ±nÄ±n SÃ¼per Lig vizesi alacaÄŸÄ± ligde, sonraki 4 sÄ±ra SÃ¼per Lig ÅŸansÄ±nÄ± Play-Offâ€™ta deneyecek.
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle ara verilen TFF 1â€™inci Ligâ€™in 19 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Ligdeki ekipler de, kendi tesislerinde kalan 6 haftanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±. 28 haftasÄ± geride kalan ligde ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ± ile kÃ¼mede kalma mÃ¼cadelesi ise nefes kesecek. SÃ¼per Lig yolunda ilk 7 sÄ±radaki ekipler iddiasÄ±nÄ± korurken, kalan maÃ§larda kaderlerini Ã§izecek. Ligin kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde maÃ§lar, daha Ã¶nce de olduÄŸu gibi her kulÃ¼plerin bir maÃ§Ä± Ã¼zerinden ilerlediÄŸi takdir ise sezonun 26 Temmuzâ€™da son bulmasÄ± bekleniyor. Hafta iÃ§i oynanacak maÃ§lar ile de bu sÃ¼renin daha da kÄ±saltÄ±lmasÄ± gÃ¼ndemdeki yerini koruyor.
AMANSIZ YARIÅž
TFF 1â€™inci Ligâ€™de mevcut sÃ¼reÃ§ Hataysporâ€™un liderliÄŸinde geÃ§iliyor. 53 puanlÄ± Hatay temsilcisi, en yakÄ±n rakibinin 6 puan Ã¶nÃ¼nde ÅŸampiyonluk iÃ§in ciddi bir avantaja sahip. Ancak 7â€™nci basamaktaki Altay da, liderin 10 puan gerisinde olmasÄ±na karÅŸÄ±n SÃ¼per Lig iddiasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor 47 puanla 2â€™nci basamakta yer alÄ±rken; bir puan gerisinde Bursaspor 3â€™Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada takibini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Akabinde sÄ±ralanan Adana Demirspor ve Akhisarspor 45â€™er puana sahipken, 6â€™ncÄ± sÄ±radaki Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ve averajla gerisindeki Altayâ€™Ä±n da 43â€™er puanÄ± bulunuyor.
ATEÅž HATTI
KÃ¼me dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda ise, Boluspor ateÅŸ hattÄ±nÄ±n yalnÄ±zca bir puan Ã¼zerinde yer alÄ±yor. 16â€™ncÄ± sÄ±radaki OsmanlÄ±spor 24, bir basamak Ã¼zerindeki Boluspor ise 25 puana sahip. 14â€™Ã¼ncÃ¼ sÄ±radaki AltÄ±nordu ise 31 puanla ateÅŸ hattÄ±nÄ±n 7 puan Ã¶nÃ¼nde nispeten daha rahat bir konumda bulunuyor. Ligin son basamaÄŸÄ±ndaki EskiÅŸehirspor, 11 puanla ligde kalma umutlarÄ±nÄ± mucizelere bÄ±rakÄ±rken; 17â€™nci Adanaspor da, 20 puana sahip ve ligde kalma umutlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in kalan maÃ§larÄ±ndan mutlak galibiyet Ã§Ä±karmak zorunda.
Ligin geride kalan haftalarÄ±nda ise oldukÃ§a zorlu maÃ§lar gÃ¶rÃ¼lecek. 29â€™uncu haftada Altay-Akhisarspor, ilk 8 arasÄ±ndaki Cesar Grup Ãœmraniyespor-Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k maÃ§larÄ± Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor, aynÄ± hafta alt sÄ±ralarda ise Boluspor-AltÄ±nordu maÃ§Ä± oynanacak.
Ä°ÅŸte ÅŸampiyonluk adaylarÄ±nÄ±n kalan maÃ§larÄ± ve ligdeki sÄ±ralamalar;
--(1) HATAYSPOR (53):
(13) Ä°stanbulspor (D)
(11) BalÄ±kesirspor
(15) Boluspor (D)
(10) KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼
(17) Adanaspor (D)
(3) Bursaspor
--(2) BB ERZURUMSPOR (47):
(18) EskiÅŸehirspor
(16) Osmanlspor (D)
(4) Adana Demirspor
(9) Giresunspor (D)
(7) Altay (D)
(8) CG Ãœmraniyespor
--(3) BURSASPOR (46):
(10) KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ (D)
(17) Adanaspor
(9) Giresunspor (D)
(14) AltÄ±nordu
(12) EG Menemenspor
(1) Hatayspor
--(4) ADANA DEMÄ°RSPOR (45):
(16) OsmanlÄ±spor
(9) Giresunspor
(2) BB Erzurumspor (D)
(7) Altay
(9) CG Ãœmraniyespor (D)
(13) Ä°stanbulspor
--(5) AKHÄ°SARSPOR (45):
(7) Altay (D)
(8) CG Ãœmraniyespor
(13) Ä°stanbulspor (D)
(11) EH BalÄ±kesirspor
(15) Boluspor (D)
(10) KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼
--(6) FATÄ°H KARAGÃœMRÃœK (43):
(8) CG Ãœmraniyespor (D)
(13) Ä°stanbulspor
(11) EH BalÄ±kesirspor (D)
(15) Boluspor
(10) KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ (D)
(17) Adanaspor
--(7) ALTAY (43):
(5) Akhisarspor
(18) EskiÅŸehirspor (D)
(16) OsmanlÄ±spor
(4) Adana Demirspor (D)
(2) BB Erzurumspor
(9) Giresunspor (D)