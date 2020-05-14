TFF 1'inci Lig'de zirve yarÄ±ÅŸÄ± kÄ±zÄ±ÅŸacak

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirÃ¼s pandemisi nedeniyle ara verilen TFF 1â€™inci Ligâ€™in 19 Haziran Cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ligdeki ekipler de, kendi tesislerinde kalan 6 haftanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±. 28 haftasÄ± geride kalan ligde ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ± ile kÃ¼mede kalma mÃ¼cadelesi ise nefes kesecek. SÃ¼per Lig yolunda ilk 7 sÄ±radaki ekipler iddiasÄ±nÄ± korurken, kalan maÃ§larda kaderlerini Ã§izecek. Ligin kalan bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde maÃ§lar, daha Ã¶nce de olduÄŸu gibi her kulÃ¼plerin bir maÃ§Ä± Ã¼zerinden ilerlediÄŸi takdir ise sezonun 26 Temmuzâ€™da son bulmasÄ± bekleniyor. Hafta iÃ§i oynanacak maÃ§lar ile de bu sÃ¼renin daha da kÄ±saltÄ±lmasÄ± gÃ¼ndemdeki yerini koruyor.

AMANSIZ YARIÅž

TFF 1â€™inci Ligâ€™de mevcut sÃ¼reÃ§ Hataysporâ€™un liderliÄŸinde geÃ§iliyor. 53 puanlÄ± Hatay temsilcisi, en yakÄ±n rakibinin 6 puan Ã¶nÃ¼nde ÅŸampiyonluk iÃ§in ciddi bir avantaja sahip. Ancak 7â€™nci basamaktaki Altay da, liderin 10 puan gerisinde olmasÄ±na karÅŸÄ±n SÃ¼per Lig iddiasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor 47 puanla 2â€™nci basamakta yer alÄ±rken; bir puan gerisinde Bursaspor 3â€™Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada takibini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Akabinde sÄ±ralanan Adana Demirspor ve Akhisarspor 45â€™er puana sahipken, 6â€™ncÄ± sÄ±radaki Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ve averajla gerisindeki Altayâ€™Ä±n da 43â€™er puanÄ± bulunuyor.

ATEÅž HATTI

KÃ¼me dÃ¼ÅŸme hattÄ±nda ise, Boluspor ateÅŸ hattÄ±nÄ±n yalnÄ±zca bir puan Ã¼zerinde yer alÄ±yor. 16â€™ncÄ± sÄ±radaki OsmanlÄ±spor 24, bir basamak Ã¼zerindeki Boluspor ise 25 puana sahip. 14â€™Ã¼ncÃ¼ sÄ±radaki AltÄ±nordu ise 31 puanla ateÅŸ hattÄ±nÄ±n 7 puan Ã¶nÃ¼nde nispeten daha rahat bir konumda bulunuyor. Ligin son basamaÄŸÄ±ndaki EskiÅŸehirspor, 11 puanla ligde kalma umutlarÄ±nÄ± mucizelere bÄ±rakÄ±rken; 17â€™nci Adanaspor da, 20 puana sahip ve ligde kalma umutlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmek iÃ§in kalan maÃ§larÄ±ndan mutlak galibiyet Ã§Ä±karmak zorunda.

Ligin geride kalan haftalarÄ±nda ise oldukÃ§a zorlu maÃ§lar gÃ¶rÃ¼lecek. 29â€™uncu haftada Altay-Akhisarspor, ilk 8 arasÄ±ndaki Cesar Grup Ãœmraniyespor-Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k maÃ§larÄ± Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor, aynÄ± hafta alt sÄ±ralarda ise Boluspor-AltÄ±nordu maÃ§Ä± oynanacak.

Ä°ÅŸte ÅŸampiyonluk adaylarÄ±nÄ±n kalan maÃ§larÄ± ve ligdeki sÄ±ralamalar;

--(1) HATAYSPOR (53):

(13) Ä°stanbulspor (D)

(11) BalÄ±kesirspor

(15) Boluspor (D)

(10) KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼

(17) Adanaspor (D)

(3) Bursaspor

--(2) BB ERZURUMSPOR (47):

(18) EskiÅŸehirspor

(16) Osmanlspor (D)

(4) Adana Demirspor

(9) Giresunspor (D)

(7) Altay (D)

(8) CG Ãœmraniyespor

--(3) BURSASPOR (46):

(10) KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ (D)

(17) Adanaspor

(9) Giresunspor (D)

(14) AltÄ±nordu

(12) EG Menemenspor

(1) Hatayspor

--(4) ADANA DEMÄ°RSPOR (45):

(16) OsmanlÄ±spor

(9) Giresunspor

(2) BB Erzurumspor (D)

(7) Altay

(9) CG Ãœmraniyespor (D)

(13) Ä°stanbulspor

--(5) AKHÄ°SARSPOR (45):

(7) Altay (D)

(8) CG Ãœmraniyespor

(13) Ä°stanbulspor (D)

(11) EH BalÄ±kesirspor

(15) Boluspor (D)

(10) KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼

--(6) FATÄ°H KARAGÃœMRÃœK (43):

(8) CG Ãœmraniyespor (D)

(13) Ä°stanbulspor

(11) EH BalÄ±kesirspor (D)

(15) Boluspor

(10) KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ (D)

(17) Adanaspor

--(7) ALTAY (43):

(5) Akhisarspor

(18) EskiÅŸehirspor (D)

(16) OsmanlÄ±spor

(4) Adana Demirspor (D)

(2) BB Erzurumspor

(9) Giresunspor (D)