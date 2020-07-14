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14.07.2020 - 21:09 | | AA

TFF 2. Lig'de play-off maç programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig'de oynanacak play-off çeyrek ve yarı final maçlarının programını açıkladı

TFF 2. Lig'de play-off maç programı belli oldu
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TFF 2. Lig'de, 20-28 Temmuz tarihlerinde Antalya'da oynanacak play-off maçlarının programı belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre TFF 2. Lig'de oynanacak play-off çeyrek ve yarı final maçlarının programı şöyle: 

Çeyrek final (20 Temmuz Pazartesi): 

21.00 Manisa FK-İnegölspor (Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi) 

21.00 Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK (Calista Sports Center) 

21.00 Ankara Demirspor-Sakaryaspor (Titanic Mardan) 

21.00 GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor (Gloria Sports Arena) 

TFF 2. Ligde play-off maç programı belli oldu

Yarı final (24 Temmuz Cuma): 

21.00 Manisa FK-İnegölspor / Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK (Titanic Mardan) 

21.00 Ankara Demirspor-Sakaryaspor / GMG Kastamonuspor-Tuzlaspor (Calista Sports Center) 

Yarı finali geçecek takımlar, 28 Temmuz Salı günü saat 21.00'de Antalya Stadyumu'nda TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde karşı karşıya gelecek. 

Öte yandan, TFF tarafından play-off oynayacağı açıklanan Ankara Demirspor Kulübü geçen hafta ligden çekilerek play-off maçlarına çıkmama kararı aldığını duyurmuştu.

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