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21.07.2020 - 12:53 | | İSTANBUL (AA)

TFF 3. Lig'de play-off yarı final heyecanı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta play-off yarı final maçları, yarın Antalya'da oynanacak.

TFF 3. Lig'de play-off yarı final heyecanı
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Play-off yarı finalinde Belediye Derincespor-Karşıyaka, Turgutluspor-Esenler Erokspor maçları yapılacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları kazanacak takımlar, 26 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de başlayacak play-off finalinde karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Ligde play-off yarı final heyecanı

Play-off yarı finalinde oynanacak maçların programı şöyle:

20.00 Belediye Derincespor-Karşıyaka: Titanic Mardan Stadı

22.00 Turgutluspor-Esenler Erokspor: Calista Sports Center

  

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