29.07.2020 - 18:58 |
TFF 3. Lig'e çıkan takımlar belli oldu
TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Liglerde 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı. Bu kapsamda 3'üncü Lig'e yükselen takımlar belli oldu.
Tescil edilen Bölgesel Amatör Ligde lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımların TFF 3'üncü Lige yükselmesine karar verildi
Bu kapsamda 3'üncü Lig'e yükselen ekipler şöyle: Siirt İl Özel İdaresi Spor, Adıyaman 1954 Spor, Ceyhanspor, Isparta 32 Spor Kulübü, Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköyspor
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