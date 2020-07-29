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29.07.2020 - 18:58 |

TFF 3. Lig'e çıkan takımlar belli oldu

TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Liglerde 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı. Bu kapsamda 3'üncü Lig'e yükselen takımlar belli oldu.

TFF 3. Lig'e çıkan takımlar belli oldu
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Tescil edilen Bölgesel Amatör Ligde lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımların TFF 3'üncü Lige yükselmesine karar verildi

 Bu kapsamda 3'üncü Lig'e yükselen ekipler şöyle: Siirt İl Özel İdaresi Spor, Adıyaman 1954 Spor, Ceyhanspor, Isparta 32 Spor Kulübü, Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköyspor

TFF 3. Lige çıkan takımlar belli oldu

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