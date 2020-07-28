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28.07.2020 - 22:30 | | AA

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, beraberindeki heyetle birlikte Antalya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, beraberindeki heyetle birlikte Antalya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

TFF 2. Lig Play-Off finali için Antalya'da bulunan Başkan Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın ve Genel Sekreter Kadir Kardaş ile birlikte Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'a nezaket ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerde TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı ve TFF Antalya Bölge Müdürü Ahmet Köksalan da yer aldı. Başkan Nihat Özdemir, ziyaretlerde Vali Ersin Yazıcı, Emniyet Müdürü Murat Ulucan ve İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur'a A Milli Takım forması hediye etti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Antalyada ziyaretlerde bulundu

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