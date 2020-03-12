Son dakika... TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Liglerin ertelenmesi söz konusu değildir"

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 mağlup ederken maç sonunda TFF Başkanı Nihat Özdemir açıklamalarda bulundu.

Bugünkü toplantıda alınan kararla, insan sağlığı için 30 Nisan'a kadar tüm maçlar seyircisiz oynanacaktır, bize düşen bu kararı uygulamaktır. İnsan sağlığı her şeyden önemlidir. Alınan bu kararları sonuna kadar destekliyorum.

"Liglerin ertelenmesi söz konusu olabilir mi?" sorusuna Nihat Özdemir,"Şu an için hayır. 30 Nisan'a kadar seyircisiz oynama kararı alındı. Biz bu kararı uygulayacağız." cevabını verdi.

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