TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Serdar Aziz ve Gustavo limit için ücretini düşürdü"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, D-Smart canlı yayınına konuk oldu. "Bol'ca Futbol Özel" programında Emre Bol ve Turgay Demir'in konuğu olan TFF Başkanı Nihat Özdemir, futbol gündemine ilişkin tüm merak edilen soruları yanıtladı.

İŞTE NİHAT ÖZDEMİR'İN AÇIKLAMALARI:

Türkiye Futbol Federasyonu'nda, kulüplerin tamamı varken toplantı yaptık. 21 kulüp de pandemi dolayısı ile yayıncı kuruluştan bazı sıkıntıları oldu, paralarını alamadı. Çok problemli olan sporcular oldu. 21 kulüp de bu sene ligden düşmeyi kaldırılsın diye karar aldılar. Bir tek kulüp bile aksini söylemedi.

VAR ve hakem kararları çok tartışılıyor. Spor kanallarında bulunan arkadaşlarımız; eski futbolcularımız, eski hakemlerimiz bulunuyor. Bugün saat 22.00’de VAR’ın başında bulunan arkadaşımız Barış Şimşek, örnekleriyle beIN SPORTS’ta VAR ile ilgili detayları anlatacak. beIN SPORTS bizim yayıncı kuruluşumuz ve strateji ortağımız. Bu nedenle programı beIN SPORTS’ta yapıyoruz.

Şampiyonlar Ligi Finali'nin seyircili oynanıp oynanmayacağı pandeminin Türkiye'deki gelişimine bağlı. Bu işte insan ve sporcu sağlığı önemli. Bu hastalığı çok ağır geçirenler var. Sağlık Bakanlığı'nın vereceği bir karardan ayrı bir karar almamız mümkün değil. Aşı olayı başladı, sayılar da geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklaması var artacak olan aşı sayılarıyla ilgili. Günlük vaka sayıları çok düşerse, restoranlar, kafeler, oteller açılırsa, normal hayata dönüş başlarsa biz de seyircili futbol maçları oynatmak istiyoruz. Bunu belli bir oranda yapmamız gerekiyor. Bir tribünün kapasitesinin belli bir oranda kullanılmasına karar verilir. Eğer misafir takımın kullanacağı yer 2.500 kişilikse 250 kişi gelecek. Oranlara göre değişecek.

"F.BAHÇE LİMİT İÇİN SERDAR VE GUSTAVO'NUN ÜCRETİNİ DÜŞÜRDÜ"

Fenerbahçe'nin transferleri hakkında açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Nihat Özdemir: "Fenerbahçe, harcama limitini açabilmek için Serdar Aziz ve Luiz Gustavo'nun ücretini düşürdü. Mesut Özil, Fenerbahçe için çok önemli bir transfer. Fenerbahçe, Mesut Özil'i Rizespor maçında oynatabilir" dedi.

Öte yandan Serdar Aziz'in menajeri Haluk Canatar konuyla ilgili "Serdar Aziz pandemiden dolayı maaşında indirime gitti. Serdar'ın 1.8 milyon € olan ücreti, 5.5 TL'den sabitlenmişti Bu da yaklaşık 10 milyon TL ediyor" ifadelerini kullanmıştı

UEFA'NIN YÜZDE 50 SEYİRCİ İSTEĞİ

UEFA'nın düşündüğü; pandemi olayı iyiye giderse minimum %50 kapasiteli oynatmak istiyorlar.

2020 Katar Finalleri için elemeler başlıyor. İlk maçımız Hollanda ile TT Arena stadında. Allah'a dua ediyorum ki; seyircili oynayabilelim. Bizim seyirci desteğine o maçta çok ihtiyacımız var. Gözlemliyoruz, Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz. Mart başından itibaren seyircili oynama kararı alabiliriz yine belli bir oranda olacak şekilde.

2 hafta evvel kulüpler birliği ve federasyonumuz ile bir toplantı yaptık. O toplantının esas amacı 2020 yılını değerlendirip 2021 yılında neler yapabileceğimize dair kararlar almaktı. Kulüplerin bir çoğu Euro’yu 8.15’te sabit tutmamızı istediler. Biz normal kurun işlemesi gerektiğine inanmıştık. Yönetim kurulu kararımızla normal kurdan devam etme kararı aldık.

"ALİ KOÇ'A KATILMIYORUM"

Oradaki konuşmamda bu sürtüşmenin sonlanması gerektiğine inandım ve ifade ettim. Fenerbahçe haklı olarak ses efekti olayında bir tepki koydu. Kesinlikle beIN SPORTS’ta kötü niyet olduğuna inanmıyorum. Sizin en önde olan üyelerinizin bulunduğu bir kesime böyle bir ses efekti yapar mısınız? Sayın Ali Koç; içeride bir yapılanma olduğunu düşünüyor. Haklı olabilir, olmayabilir. Ama ben kesinlikle inanmıyorum. İyi niyetle bakıyorum. Anında özür dilediler, sonra aynı gün biz TFF olarak bir mektup yazdık ve böyle bir şeyin olmaması gerektiğini ifade ettik. Kendileri de hemen cevap verdiler. Rashed Bey CEO olarak beIN SPORTS’a geldi. Duyduğum kadarıyla görüşmeler devam ediyor. Tahmin ediyorum biraraya gelecekler ve bu soğuk savaşı bitirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir tepki koydu ama yeter. 19.05’te özür dilemesini de bir tasadüf olduğuna inanıyorum. En kısa zamanda bu işin sonlanması gerektiğini düşünüyorum.

"YENİ YAYIN İHALESİ YAPACAĞIZ"

beIN SPORTS ile 2021-2022 sonunda sözleşmemiz bitiyor. Bu sezonun mayıs ayı ile aralık ayı sonunda bir 2022-2023 Sezonu için yeni yayın ihalesine çıkmak durumundayız. Hazırlıklarımıza başladık, en kısa zamanda bunu bitirip mayıs ayında ilan etmeyi düşünüyoruz. Ve yeni yayıncı kuruluşumuzu tespit etmek için Mayıs-Aralık ayları arasında da ihalemizi yapacağız.

Digiturk’ün bence önemli bir lokomotifi futboldur. Yalnız Türkiye futbolu değil, Şampiyonlar Ligi, Euroleague, Avrupa’nın belli maçları onlarda. Çok büyük bir kuruluş 82 ülkeye yayın yapıyorlar. Kendilerinin buradan çıkmak isteyeceğini düşünmüyorum. Bize devamlı gelip giden yeni ihale olursa; çalışanlarının var olduğunu biliyorum. İsimleri, grupları biliyorum.

Her sezon başında bizim taraf da çok yoruluyor, beIN SPORTS’taki arkadaşlarımız da kulüplerdeki arkadaşlarımız da çok yoruluyor. 20’ye yakın toplantı yaptık.Telefon görüşmelerini saymıyoruz. Sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanımızın da katkılarıyla bu seneki rakamı tespit ettik ve gününde bütün paralarını ödüyorlar.

Mesut Özil'e yaptırım uygulandığının altını çizen Nihat Özdemir, ''Almanya Milli Takımı ve Arsenal, Mesut Özil'e Sayın Cumhurbaşkanımızla fotoğraf çekindiği için yaptırım uyguladı. Mesut Özil de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Mesut'la birlikte tüm transferler hayırlı olsun. Tüm transferlerden mutluyuz. Kulüplerimizin yaptığı transferler Türk futboluna katkı sağlayacaktır. MesutOl kampanyasına katılmadım. Hiçbir kulübün yaptığı yardım kampanyasına katılmadım, katılmam da uygun olmaz. Mesut Özil'i mutlaka izleyeceğim, stadyuma gitmeyi düşünüyorum, stadyuma gidemezsem de televizyondan izleyeceğim. Süper Lig ve 1. Lig maçlarının hepsini takip etmeye çalışıyorum.'' dedi.

''FENERBAHÇE 4. YILDIZI ALSIN, BEŞİKTAŞ ALSIN''

Sayılmayan şampiyonluklarla ilgili konuşan Özdemir, ''Geçmiş şampiyonlukların sayılması için bize bir başvuru yok. Sayın Hüsnü Güreli döneminde olabilir. Hukuk kısmına o bakardı. O zaman bir incelemeler yaptı. İlk işim, TFF'ye gittiğimde hukukçu arkadaşlarıma bu dosyayı soracağım ve cevap verip, vermediğimizi öğreneceğim. Fenerbahçe 4. yıldızı alsın, Beşiktaş alsın. Galatasaray'ın da sayılmayan şampiyonlukları var. Buna baktıracağım." ifadelerini kullandı.

"Benim Fenerbahçeliliğimi tartışmak kimsenin görevi değildi''

Nihat Özdemir, Fenerbahçe'den istifa etmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı; "Benim Fenerbahçeliliğimi tartışmak kimsenin görevi değildi. Fenerbahçe Disiplin Kurulu'ndan yazı geldiği anda istifamı verdim."

FATİH TERİM'İN CEZASI

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in aldığı cezayla ilgili ''Bir hakem raporu, bir temsilci raporu var. Orada iki cümle var. İki rapor varsa, hangisi yargılama konusunda hafifse, o dikkate alınır. Türk Hukuk Sistemi böyleymiş. Fatih Terim'in ceza konusu da budur. Bir müdahale yok. Temsilci raporu hafifti." dedi.