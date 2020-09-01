TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu ibra edildi

Ankara'da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu başladı.

TFF Başkan ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi.

Divan Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi oldu

JW Marriott Hotel'de yapılan genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanması ve divan kurulu başkanlığına Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçilmesiyle açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tedbirlerin alındığı genel kurula TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, UEFA ve FIFA temsilcileri ile kulüp yöneticileri katıldı.

Belirlenen gündem maddesi ve bazı kulüplerdeki delege değişiklikleriyle ilgili önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

TFF Yönetim Kurulu, oylamada yeterli çoğunluğun olmayacağı gerekçesiyle gündemdeki "TFF statüsünde değişiklik yapılmasıyla ilgili" 19. maddenin çıkarılmasını talep etti. TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, "Ana statü değişikliğinde genel kurulu oluşturanlarla nitelikli çoğunluk oylaması yapılır. Bu çoğunluk 333 delegenin 3'te 2'sine karşılık gelir. Şu an genel kurulda böyle bir rakama ulaşılamadı. Bu maddenin gündemde bulunmasının oylamada bir sonuç vermeyeceği ortada. Bu maddenin gündemden çıkarılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Oy birliği ile 19. madde gündemden çıkarıldı.

TFF Olağan Genel Kurulu - TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik: - "Futbolu durdurarak bu salgın hastalıktan kurtulamayız. Yapmamız gerekenleri yapmaya devam etmeliyiz. Federasyonun zor koşullarda ligi bitirmesi bile çok büyük başarı"

Şenes Erzik: Kovid-19'dan sonra liglerin tamamlanması büyük başarı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Onursal Başkanı Şenes Erzik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında liglerin tamamlanmasının büyük başarı olduğunu söyledi.

Spor yöneticiliği kariyerinde TFF Başkanlığı, UEFA Asbaşkanlığı ve FIFA İcra Komitesi üyeliği yapan Erzik, Ankara'da gerçekleştirilen TFF Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!" isimli biyografi kitabıyla ilgili bilgi verdi.

Kovid-19 salgını nedeniyle toplantıya katılamayan 77 yaşındaki Erzik, gönderdiği video ile üyelere seslendi. Şenes Erzik, kaleme aldığı kitapla ilgili, "Bu kitabı yazmamın pek çok nedeni var. En önemlisi, bugünkü genç nesile ve gelecek kuşaklara hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığını anlatmak istedim." dedi.

Koronavirüs salgınına değinen Erzik, "Öyle günler yaşıyoruz ki salgın bir hastalık tüm alıştığımız düzeni altüst etti. İnsanların hayatını tehdit ediyor, sosyal faaliyetleri zorluyor. Futbol da en önemli sosyal faaliyet olarak bu tehditten nasibini alıyor. Yine de sosyal hayatı, futbolu durdurarak bu salgın hastalıktan kurtulamayız. Yapmamız gerekenleri yapmaya devam etmeliyiz. Federasyonun zor koşullarda ligi bitirmesi bile çok büyük başarı." diye konuştu.

Kitabının adının "Olmaz Olmaz Demeyin, Olmaz Olmaz!" olduğunu aktaran Erzik, şu ifadeleri kullandı: "İçinde bulunduğumuz normal olmayan koşullarda mutlaka bu mottoya değer vermemiz, kesinlikle pes etmememiz gerekiyor. Hayatım boyunca sorunların bir parçası olmamayı yeğledim. Hep çözüm üreten ekiplerde yer aldım. Çözüm üretenler içinde öncü olmaya çabaladım. Olaylara hep çözüm odaklı olmaya, aklımı duygularımın önüne geçirmeye çalıştım. Faaliyetlerimi gerçekleştirirken aklıma ve vicdanıma kulak verdim. Görev yaptığım kurumların ve arkadaşlarımın saygınlığını korumak benim için hep birinci planda oldu. Ezmedim, ezdirmedim. Sonuçta bunda ne kadar başarılı olduğum konusunda takdir kamuoyunundur. Bütün yaşadıklarım, bana bahşedilen bu hayata anlam katma çabasının bir ürünüydü. Böyle yaşamayı tercih ettim. İnsanlığa ve ülkeme faydalı bir birey olmaya çalıştım. Yolum uzun ve meşakkatliydi ancak bütün zorlukların üstesinden gelmek için çok çaba gösterdim. Anlamlı ve genç nesiller için ilham verici bir hayat yaşadığımı düşünüyorum."