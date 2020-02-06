TFF Başkanı Nihat Özdemir'den flaş açıklamalar! 'Zorlu, VAR kayıtları, limit artırımı...'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Nihat Özdemir, lisans talimatı, Zorlu görüşmesi, VAR kayıtları ve Göztepe-Beşiktaş maçındaki kural hatası iddiaları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Nihat Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

Son günlerde oluşan gündemi değerlendirmek, kulüplerimizden gelen eleştirileri yanıtlamak. Bu sezon yaşananları bir de federasyondan dinlemeniz için bir araya geldik. Federasyon başkanı olarak ilk kez gündemle ilgili bir basın toplantısı gerçekleştiriyorum. Üzülerek söylüyorum ki A Milli Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda neler yapacağını veya İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali organizasyonu için konuşmak isterdim ancak bugün Süper Lig'deki eleştiriler hakkında konuşacağız. Bugün kulüplerimizin TFF hakkında 50'ye yakın resmi açıklaması, 4 büyük kulübümüzün ise 90'a yakın yönetici açıklaması var. Konular hep benzer. 'Bu MHK'yi istemeyiz, şu gitsin bu gelsin...' Bir karar alıyoruz veya bir kurulumuz karar veriyor. 18 kulübümüzden de ses çıkıyor. Ortak bir dili var 'Hakemler önümüzü kesiyor'...

'Biz tüm kulüplerin federasyonuyuz'

Soruyorum; TFF, kurullar, MHK 18 kulübü birden nasıl hedef alır? Çıkıp hata bende diyen yok. Aynaya bakan yok. Eleştiri olacaktır ama yeter ki saygılı olsun ve hakka hukuka uygun olsun.

Biz X veya Y kulübün federasyonu değiliz. Profesyonel ve amatör 6 bin kulübün federasyonuyuz. Bu yaşananları düşününce futbol camiasının tüm paydaşlarının şapkasını önüne koyup düşünmesi gerektiğini görüyoruz.

Biz eleştirildiğimiz bu süreçte usulsüz, haksız ve hukuksuz hiçbir iş yapmadık. Hiçbir kulübü diğerinden ayırt etmedik. Talimatları bütün kulüplere karşı eşit uyguladık. Kulüplerin çıkarını değil Türk futbolunun çıkarını düşündük. Her hakem hatasının organize şekilde kamuoyu oluşturup daha ilk haftadan şampiyonluğu kaçırmış gibi algılar oluşturuldu.

Futbolun üst amir konumu olarak kol kırılır yen içinde kalır misali sustuk sessiz kaldık. Kendimizde aradık. Düzeltme yoluna gittik. Polemiklerin içinde kaldık ama kulüplerimizle hiçbir zaman polemiğe girip cevap verme yoluna gitmedik. Ancak 250'inci günün sonunda cevap hakkımızı kullanıyoruz. Akılda sorular kalmasın istedik.

Öncelikle kamuoyunun dikkatini çekmek istediğim bir konu var. 8 ay önce TFF Genel Kurulu'nu oluşturan delegelerimizin desteğiyle göreve gelmiş ve görev süremiz içinde kanun çerçevesinde futbolumuzu yetkilendirilmiş kurullarımız ile görevimizi en iyi şekilde yapmanın uğraşı içindeyiz.

TFF Yönetim kurulu olarak bugüne kadar tarafsız olan kurullarımızın bugün de görevinin başındadır. Her gelişmede farklı kesimlerden farklı zamanlarda birbirinin kopyası tepkileri manidar buluyoruz. Türk futbolunun geçmişte yaşadığı sorunları gelecekte de yaşamaması için karar ve uygulamalarımızda en önemli görev olarak kabul edeceğiz.

'EURO 2020'de gidebileceğimiz en iyi yerlere gideceğiz'

Bugün hepimizi birleştiren ve kenetleyen bir milli takımımız var. Son Dünya Kupası sahibi Fransa'yı Konya'da yenip Paris'te beraberlik alan ve son maç öncesi EURO 2020'ye gitmeyi garantileyen bir milli takımımız var. EURO 2020'de gidebileceğimiz en iyi yerlere gideceğiz.

TFF'nin uyguladığı limitler çok tartışılıyor. TFF'nin bu adımı devrim niteliği taşımaktadır. Kulüplerimizin önümüzdeki yıllarda düzlüğe çıkacağına inanıyoruz.

'Yayıncı kuruluş sorunu ile karşılaştık'

Göreve geldiğimiz gibi yayıncı kuruluş krizi ile karşı karşıya kaldık. Sonuçta kulüplerimizin de yararına olacak sözleşmeyi imzaladık. Kulüplerimizin lig başlamadan geciken 3 aylık ödemeleri gerçekleşti ve kulüpler transferlerini yaptı. Yüzde 13'lük bir kayıp oldu ama ortaklığımız devam ediyor. Gelecek sezon da Türk futbolunun değerini yükseltecek, kendileriyle yola devam edeceğiz.

A Milli maçlarımızın halka arzını gerçekleştiren TRT kurumuna da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sponsorluk çalışmalarımız devam ediyor. Daha dün Denizbank ile sponsorluk anlaşmasında beraberdik. A milli takımımızın artan başarılarıyla birlikte büyümeye devam edeceğiz.

14 Ağustos'ta Vodafone Park, Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptı. Dört dörtlük bir organizasyon gerçekleştirdik. 200'ün üzerindeki ülkede 2 milyar insan bu organizasyonu izledi. UEFA bize hayran kaldı.

Şampiyonlar Ligi finalinin 2005'teki finalden daha iyi olacağını düşünüyoruz.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önderliğinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nun desteğiyle futbola başlama yaşını düşürüyoruz. UEFA'nın desteğiyle sağlıklı bir futbol nesli yaratmak için adımlarımızı atıyoruz. Hedefimiz 4 yılda 129 bin 600 lisanslı genç sporcuyu kazandırmaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı ile başta hakemlik olmak üzere mesleki eğitim verecek meslek eğitim okulları açmayı hedefliyoruz.

'Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçının erteleme kararını biz aldık'

TFF olarak yerel ve bölgesel futbol karşılaşmalarını erteledik. Bizim önceliğimiz orada yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğidir. Federasyon olarak hiçbir kulüpten talep almadık. Yöneticilerimiz sadece Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor başkanlarını değil bölgede depremden etkilenen tüm kulüplerle görüştük. Herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduk ve federasyon olarak erteleme kararımızı bildirdik.

Bu olayların ardından ortaya atılan iddialar tamamen bizden bağımsızdır. Bu depremler sonrası orada neden maç oynatalım? Bir artçı depremle insanlar panik yaşasa bunun hesabını nasıl verirdik? Federasyon olarak görevimizi yerine getirdik.

Erteleme kararı sonrası yapılan açıklamalar bizi derinden üzmüştür.

Gündemdeki bir diğer önemli konu ise kulüplerin lisan talimat düzenlemesidir. Talimat ile Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer tüm takımlarımızın açıklamaları oldu.

'Mustafa Cengiz'in açıklamalarına çok üzüldüm'

1 Haziran'daki genel kurulda kulüp lisans yönetmeliğinde değişikliğe giderek 28 Haziran'da bunu devreye soktuk. Kulüp lisans kurulu 18 kulübümüzün başkan, yöneticiler, ve finans kurulları ile görüşmeler yaptı. Birçok başkanımız 'Kurallara titizlikle uyacağız' açıklamasını yaptı. Ancak sonradan ne hikmetse bazı kulüp başkanları sanki haberleri yokmuş gibi açıklamalar yaptı.

TFF'nin internet sayfasında da bunu ilan ettik. 2 Eylül'de ilan edildi diye tartışma konusu haline getirildi. Kulüp Linsan Kurulu ile ilgili Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in eleştirilerini dinledim. Çok üzüldüm. Şu konuya dikkat çekmek istiyorum Kulüp Lisans Kurulu tıpkı MHK, Tahkim gibi bağımsız bir kuruldur. TFF lisans talimatı tüm kulüplerimiz desteğiyle imzalandı. O gün ilan ettiğimiz tarihi tüm kulüplerimiz biliyordu. 15 Aralık tarihinde limit artırım yapacağını tüm kulüplerimiz biliyordu.

'Mustafa Cengiz araştırması yapsaydı öğrenirdi'

Mustafa Cengiz'in bu hafta başında kulüplere neden ceza verilmediği açıklamasına cevap vereyim. Talimatlarımız çok açık ve net. Cezalar sezon tamamlandıktan sonraki bilançoya göre eğer yaptırım gerekiyorsa o ceza bir sezon sonra verilir.

'Şu anda neden ceza verilmedi' demek doğru değildir. Sayın Mustafa Cengiz, '15 Aralık'taki başvurular neden kabul edildi' dedi. Biraz araştırma yapmış olsaydı bize gelen itirazların 15 Aralık tarihinden önce geldiğini bilirdi.

Başkanlarımızdan rica ediyorum. Sosyal medya üzerinden hareket ederek değil talimatları inceleyerek bilgi sahibi olsunlar ona göre eleştirsinler. Biz her türlü iletişim olanağına açığız. Onlara bilgi vermeye de her zaman hazırız.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkanvekili Semih Özsoy'un özellikle son dönemde federasyonumuzun kendilerine transfer yaptırmadıklarını iddia ettiler. Ama bilindiği üzere Fenerbahçe transfer yaptı. Federasyon olarak kulüplerimizin banka anlaşmaları ve kulüp planlamalarına karışmadık, karışamayız. Fenerbahçe Kulübü'nün talebini kısmen kabul edip 16 milyon TL'yi harcama limitlerine eklemiş, diğer talepler ise reddedilmiştir.

'Fenerbahçe'nin talebi reddedildi'

Bilindiği üzere yayın gelirlerinde yüzde 15'lik azalma oldu. Fikret Orman ve Adil Gevrek yüzde 30'luk limitlerin artırılması gerektiğini vurguladılar. Kabul edilebilir sapma oranını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkaran toplantımızı 9 Aralık tarihinde gerçekleştirdik ve resmi siteden yayınladık. Yapılan talimat değişikliğini takiben, Kulüpler Birliği'nin talebine istinaden 22 Aralık tarihinde almış olduğumuz kararı iptal ettik. Bunun nedeni kulüplerimizin ortak karar alamamasıdır. Daha sonra 'biz böyle bir talepte bulunmadık' diyen kulüplerimiz Tahkim Kurulu'na başvurdu.

Şunu anladık ki kulüplerimiz kendi lehlerine olan kararlarda dahi ortak karar alamadılar. Kulüpler lisans ve FFP kuralları ile ilgili tartışma çıkan konular olabilir. Henüz daha ilk senesi. Doğru olduğuna inandığımız değişiklikleri gerçekleştireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe'nin lisans bildirme saatini 18.00'dan 24.00'a alma talebi kurulumuzca reddedilmiştir. Yönetim kurulu olarak bir gün önce transfer dönemini kapatmak istedik.

'Tüm başkanlarla Zorlu'da görüşebilirim'

Zorlu'daki meşhur görülmeye gelelim. TFF Başkanı Nihat Özdemir olarak tüm başkanlarımızla gerek federasyon gerek Zorlu herhangi bir yerde görüşebilirim. Bunun polemik konusu yapılması kimseye fayda getirmez. Rekabet açısından çok ilginç bir sezon yaşıyoruz. Süper Lig'de 20 haftayı geride bıraktık.

Neredeyse 18 takımın yarısı şampiyonluk yarışında. Bunun keyfini yaşayacağımıza, hakem kararlarını ön plana çıkartıp, bir pozisyon için senaryolar yaratıyoruz. VAR sisteminin henüz ikinci sezonunu yaşıyoruz. Riva'daki VAR merkezimiz teknik açıdan Avrupa'daki birçok ligden daha iyi bir seviyededir.

'VAR'ı kötüleyerek bir yere gidebilmemiz söz konusu değil'

Geçtiğimiz ay MHK başkanımız Zekeriya Alp, VAR ile ilgili tüm detayları paylaşmasına rağmen yöneticilerimiz ve futbol yorumcularının konuyu anlamamaları VAR'a büyük zarar vermektedir. VAR'ın bir protokolü var. Bunu biz belirlemiyoruz. IFAB belirliyor, tüm dünya da buna uyuyor. Hakemlerimiz de bu protokolün gereğini kullanıyor. VAR'ın faydalarını hepimiz görmekteyiz ama VAR'ı kötüleyerek bir yere gidebilmemiz söz konusu değil. Hep beraber bu gelişimleri sağlamamız gerek.

Ofsayt çizgilerine gelelim. 3 boyutlu bir sistem kullanılıyor. Bu sistem Dünya Kupası, Şampiyonlar Ligi standardında. Birçok ligde 2 boyutlu sistem var. Tartışılacak olan, çizginin nasıl çekildiği değildir. Bir futbolcu ayağının ucuyla ofsayta düşebilir. Böyle ofsayt mı olur diyorlar. VAR protokolü belki buna göre güncellenecek. İngiltere'de bununla alakalı tartışmalar var.

'VAR konuşmalarının yayınlanması tavsiye edilmiyor'

VAR konuşmalarının açıklanması yönünde talepler var. Bu konu, ülke federasyonlarının tercihlerine bırakılmıştır. 1-2 ligde eğitim ve bilgilendirme amaçlı konuşmalar yayınlanmış olabilir. Orada yapıldı diye burada yapmak zorunda değiliz. Üst düzey liglerde bu asla tercih edilmemektedir. IFAB tarafından tavsiye de edilmiyor. 1 kulübün talebini yerine getirip, diğer kulübün talebini yerine getirmezsek olmaz.

'Mustafa Cengiz bizi suçladı'

Yayıncı kuruluşta Mustafa Cengiz açık açık bizi suçladı. Rıdvan Dilmen ile yaptığımız bir programda kurduğum cümle üzerinden yorum yapıldı. Rıdvan Dilmen yayın bağlandı. Dilmen, 'O programda federasyon başkanı sadece Galatasaray demedi Fenerbahçe ve Beşiktaş olsa bile ceza verilecek' dedi. Bu şekilde cevap verdi

Göztepe-Beşiktaş maçı tekrar edilecek mi?

Göztepe - Beşiktaş maçının tekrar edilmesi için Beşiktaş'ın bir talebi var. MHK bunu değerlendirecektir. Şu an bunu değerlendirme sürecindeyiz. Göztepe-Beşiktaş maçının tekrar edilmesiyle ilgili kararın hızlandırması yönünde yetki verdim. MHK, konuyu IFAB'a iletti. IFAB ve MHK şu an incelem halinde. Kararı açıklayacağız.

Ali Koç, TFF'den bilgi sızdırıldığını söylemişti?

Nihat Özdemir: "Lisans kurulu ile ilgili böyle bir açıklama yapmıştı. 7 kişi var orada. 7 kişi birlikte çalışmıyor ki onlara servis veren arkadaşlar var, biri bir şey söylemiş olabilir. Biz açık ve şeffaf iş yaparız"

'Görev süresince istifa kararı almadım'

Bazen 'Nereden geldim bu zor göreve' diyorum ama sonuçta genel kurul bizi seçti. Bu dönemde istifa kararı almadım.