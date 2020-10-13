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HaberlerMilli Takım Haberleri TFF Başkanı Özdemir: Milli takımımız daha iyiye gidiyor
13.10.2020 - 13:34 | | Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)

TFF Başkanı Özdemir: Milli takımımız daha iyiye gidiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir,  A Milli Futbol Takımı'nın pandemiden sonra daha da iyiye gittiğini belirterek, "Takımımız birkaç maç sonunda yine eski performansına dönecektir" dedi.

TFF Başkanı Özdemir: Milli takımımız daha iyiye gidiyor
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Artvin'e gelen TFF Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta A Milli Takım'ın 3'üncü hafta karşılaşmasında Rusya ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığını ifade eden Özdemir, "Moskova'da, Rusya Milli Takımı ile oynadık ve oradan beraberlikle geri döndük. İkinci devrede çok iyi futbol oynamamıza rağmen 1-0'dan, 1-1'e getirebildik ancak ikinci galibiyet golünü atamadık. Bu bir süreçtir. Çarşamba günü Sırbistan'la Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda oynayacağız. Hedefimiz galip gelmektir. Milli Takımımız pandemiden sonra daha da iyiye gitmektedir. Tahmin ediyorum ki birkaç maç sonunda yine eski performansına dönecektir" dedi.

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TFF Başkanı Özdemir: Milli takımımız daha iyiye gidiyor

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