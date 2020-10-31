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HaberlerFutbol Haberleri TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
31.10.2020 - 17:15 | | AA

TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakeminin cuma günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
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Federasyondan yapılan açıklamada, hakemin semptom göstermediği ancak talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan hakemin 14 gün izole edileceği aktarıldı.

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TFF, bir hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

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