04.08.2020 - 13:00 | | İSTANBUL (AA) -
TFF, eski hakem Ahen Tüzün için başsağlığı mesajı yayımladı
Eski hakemlerden Ahen Tüzün'ün hayatını kaybetmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Türk hakemliğine uzun yıllar hizmetlerde bulunan, eski hakem ve Merkez Hakem Kurulu eski Başkan Vekili Ahen Tüzün hayatını kaybetti. Merhum Ahen Tüzün'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." denildi.
Ahen Tüzün'ün cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Ankara İsmet Oğultürk Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.