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15.08.2020 - 20:57 |

TFF Etik Kurulu'ndan Mustafa Cengiz kararÄ±!

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu'na kÄ±nama, Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'e ise uyarÄ± cezasÄ± verdi.Â

TFF Etik Kurulu'ndan Mustafa Cengiz kararÄ±!
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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu'na kÄ±nama, Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'e ise uyarÄ± cezasÄ± verdi.Â 

Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ahmet AÄŸaoÄŸlu'na, 7 Mart'ta medyada yer alan ifadeleri nedeniyle "kÄ±nama" yaptÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtildi.Â 

Mustafa Cengiz'e ise 12 Mart'ta medyaya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± gerekÃ§esiyle "uyarÄ±" yaptÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na karar verildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

TFF Etik Kurulundan Mustafa Cengiz kararÄ±

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