15.08.2020 - 20:57 |
TFF Etik Kurulu'ndan Mustafa Cengiz kararÄ±!
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu'na kÄ±nama, Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'e ise uyarÄ± cezasÄ± verdi.Â
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Etik Kurulu, Trabzonspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu'na kÄ±nama, Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz'e ise uyarÄ± cezasÄ± verdi.Â
Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ahmet AÄŸaoÄŸlu'na, 7 Mart'ta medyada yer alan ifadeleri nedeniyle "kÄ±nama" yaptÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na karar verildiÄŸi belirtildi.Â
Mustafa Cengiz'e ise 12 Mart'ta medyaya yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarÄ± gerekÃ§esiyle "uyarÄ±" yaptÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na karar verildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.