TFF SaÄŸlÄ±k Kurulu, TFF 1. Lig takÄ±m doktorlarÄ±yla online toplantÄ± yaptÄ±
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) SaÄŸlÄ±k Kurulu, TFF 1. Lig'deki 16 takÄ±mÄ±n doktorlarÄ±yla online toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi.
Â TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada toplantÄ±nÄ±n, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± sebebiyle ara verilen SÃ¼per Lig ve TFF 1. Lig mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±na yÃ¶nelik olarak hazÄ±rlanan "Futbola DÃ¶nÃ¼ÅŸ Ã–neri ProtokolÃ¼"ne iliÅŸkin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
TFF SaÄŸlÄ±k Kurulu BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ã–mer TaÅŸer'in aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ± ile baÅŸlayan toplantÄ±da, TFF SaÄŸlÄ±k Kurulu ve UEFA SaÄŸlÄ±k Komitesi Ã¼yesi Prof. Dr. Mete DÃ¼ren'in UEFA'nÄ±n yaklaÅŸÄ±mlarÄ± hakkÄ±nda bilgilendirmelerde bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.
ToplantÄ±nÄ±n, SaÄŸlÄ±k Kurulu tarafÄ±ndan "Futbola DÃ¶nÃ¼ÅŸ Ã–neri ProtokolÃ¼" sÃ¼reci hakkÄ±nda yapÄ±lan detaylÄ± bilgilendirmelerin ardÄ±ndan kulÃ¼p doktorlarÄ±yla karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸi yapÄ±lmasÄ± ile sona erdiÄŸi kaydedildi.