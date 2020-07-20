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20.07.2020 - 21:42 | | AA

TFF Tahkim Kurulu, Erdal Öztürk'ün cezasÄ±nÄ± indirdi!

Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig kulÃ¼bÃ¼ Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'te forma giyen Erdal Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n 2 maÃ§lÄ±k cezasÄ±nÄ± itiraz Ã¼zerine 1 maÃ§a indirdi.Â

TFF Tahkim Kurulu, Erdal Öztürk'ün cezasÄ±nÄ± indirdi!
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TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig kulÃ¼bÃ¼ Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'te forma giyen Erdal Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n 2 maÃ§lÄ±k cezasÄ±nÄ± 1 maÃ§a indirdi.Â 

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ligin 33. haftasÄ±nda KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ ile oynanan mÃ¼sabakada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafÄ±ndan rakip takÄ±m oyuncusuna yÃ¶nelik ciddi faulÃ¼ nedeniyle 2 maÃ§ men cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Erdal Ã–ztÃ¼rk ile ilgili itirazÄ±n incelendiÄŸi belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, yapÄ±lan mÃ¼zakereler sonucunda Erdal Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n 2 maÃ§ men cezasÄ±nÄ±n 1 maÃ§ olarak dÃ¼zeltilmesine karar verildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Â Ã–te yandan aynÄ± mÃ¼sabakada saha olaylarÄ± nedeniyle Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'e verilen 24 bin liralÄ±k para cezasÄ±nÄ±n onandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

TFF Tahkim Kurulu, Erdal Ã–ztÃ¼rkÃ¼n cezasÄ±nÄ± indirdi

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