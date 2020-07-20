TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF 1. Lig kulÃ¼bÃ¼ Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'te forma giyen Erdal Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n 2 maÃ§lÄ±k cezasÄ±nÄ± 1 maÃ§a indirdi.Â

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ligin 33. haftasÄ±nda KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼ ile oynanan mÃ¼sabakada kÄ±rmÄ±zÄ± kart gÃ¶ren ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafÄ±ndan rakip takÄ±m oyuncusuna yÃ¶nelik ciddi faulÃ¼ nedeniyle 2 maÃ§ men cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lan Erdal Ã–ztÃ¼rk ile ilgili itirazÄ±n incelendiÄŸi belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, yapÄ±lan mÃ¼zakereler sonucunda Erdal Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n 2 maÃ§ men cezasÄ±nÄ±n 1 maÃ§ olarak dÃ¼zeltilmesine karar verildiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Â Ã–te yandan aynÄ± mÃ¼sabakada saha olaylarÄ± nedeniyle Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'e verilen 24 bin liralÄ±k para cezasÄ±nÄ±n onandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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