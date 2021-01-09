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09.01.2021 - 19:36 | | AA

TFF Temsilciler Kurulunun devre arası semineri yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından 2020-2021 Sezonu Devre Arası Klasman ve Yeni Klasman Temsilciler Semineri düzenlendi.

TFF Temsilciler Kurulunun devre arası semineri yapıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Temsilciler Kurulu tarafından 2020-2021 Sezonu Devre Arası Klasman ve Yeni Klasman Temsilciler Semineri düzenlendi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen seminere Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, Kurul Raportörü Ertuğrul Arslan, Kurul Başkan Vekili Kerim Altıay, kurul üyeleri Yakup Aksoy ve Osman Diyadin'in yanı sıra 201 temsilci katıldı. 

Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de görev yapan Klasman ile Yeni Klasman temsilcileri için düzenlenen seminerde, ilk yarının değerlendirmesi yapıldı. Toplantıda TFF talimatları ile ilgili bilgi paylaşımında da bulunuldu.

TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı, seminerde yaptığı konuşmada, "Sizler müsabakalarda federasyonumuzu temsil ediyorsunuz. Hepimiz futbolun tüm paydaşlarının saygınlığını çok önemsiyoruz. Liderlik özelliklerinizle; samimi, empati kurabilen, risk analizi yaparak hata payını en aza indiren, yeri geldiğinde inisiyatif kullanabilen, insan psikolojisinden anlayan, iletişim becerisi yüksek, çözümleyici ve görevinin tüm gereklerini bilen kişilersiniz. Görev sonrasında yeni dostlar edinmeniz ve işinizden geriye güven bırakmanız bizleri son derece mutlu ediyor. Herkese ailesiyle sağlıklı bir 2021 yılı diliyorum." ifadelerini kullandı. 

Seminer, Başkan Arıcı'nın temsilcilere ikinci yarı için başarı temennisinde bulunduğu kapanış konuşmasıyla tamamlandı.

TFF Temsilciler Kurulunun devre arası semineri yapıldı

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