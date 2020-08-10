TFF ve kulüplerin kritik görüşmesi! ‘Limit aşımı’ masada

Özellikle Fenerbahçe’nin durumuyla birlikte kamuoyunun tartışmasına açılan futboldaki “Harcama limitleri” bugün bir kez daha ele alınacak, kulüplerin bu konudaki sıkıntıları tartışılacak.

Dört büyüklerin başını çektiği, bunun dışında Kasımpaşa, Başakşehir, Sivas ve Göztepe’nin de yer alacağı toplantıda kulüpler sapma miktarının yüzde 15’ten 40’a çıkarılmasını bir kez daha talep edecek. Geçen sezon bu oran yüzde 30’du.

Bankalar Birliği ile anlaşmadığı için diğer kulüplere göre daha az limiti bulunan Fenerbahçe de argümanlarını TFF’ye ve Lisans Kurulu’na iletecek. Sarı-lacivertliler buradan çıkacak sonuca göre transfer için formüller arayacak.



Kasımpaşa’nın itirazı da sermaye artışının sadece 3’te 1’inin harcama limitlerine yansıması için olacak. Lacivert-beyazlılar, “Benim kimseye borcum yok. Buna rağmen niye 3’te 2’lik kısım sayılmıyor?” diyerek bunun kabul edilmesini talep edecek.

Lisans Kurulu üyelerinin bir kısmının bankalarda yer alması nedeniyle, yapılandırma da görüşülecek. Kulüpler, 5 yıla bölünen geri ödemenin 10 yıla çıkarılmasını istiyor.

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