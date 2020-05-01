TFF YÃ¶netim Kurulu, Tahkim Kurulu ve hukuk kurullarÄ±nÄ±n karar alma sÃ¼reÃ§lerini uzattÄ±

TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) YÃ¶netim Kurulu, Tahkim Kurulu ve hukuk kurullarÄ±nÄ±n karar alma sÃ¼recini uzattÄ±.Â

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle Tahkim Kurulu ve hukuk kurullarÄ±nÄ±n karar alma sÃ¼recine iliÅŸkin sÃ¼relerinin ve Tahkim Kuruluna baÅŸvuru sÃ¼resinin durdurulmasÄ± uygulamasÄ±nÄ±n uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n kabul edildiÄŸini bildirdi.Â

AÃ§Ä±klamada, bazÄ± kanunlarda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±na dair 7226 sayÄ±lÄ± kanunun geÃ§ici 1. maddesi uyarÄ±nca, TFF YÃ¶netim Kurulu ile TFF ilk derece hukuk kurullarÄ±nÄ±n kararlarÄ±na karÅŸÄ± itiraz edilen kararÄ±n tebliÄŸinden ve TFF talimatlarÄ±nÄ±n yayÄ±mÄ±ndan itibaren yedi gÃ¼n olarak belirlenen Tahkim Kuruluna baÅŸvuru sÃ¼resinin, 13 Mart tarihinden itibaren 30 Nisan'a kadar durdurulmasÄ±nÄ±n da YargÄ± AlanÄ±ndaki Hak KayÄ±plarÄ±nÄ±n Ã–nlenmesi AmacÄ±yla Getirilen Durma SÃ¼resinin UzatÄ±lmasÄ±na Dair 2480 SayÄ±lÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ± uyarÄ±nca 15 Haziran'a kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Tahkim Kurulu, Disiplin KurullarÄ±, Etik Kurulu, UyuÅŸmazlÄ±k Ã‡Ã¶zÃ¼m Kurulu ve KulÃ¼p Lisans Kurulunun toplantÄ±larÄ± ile bu kurullarÄ±n talimatlarÄ±nda belirlenen yargÄ±lama sÃ¼recine iliÅŸkin sÃ¼relerin durdurulmasÄ±nÄ±n ise bu kararÄ±n TFF internet sitesindeki yayÄ±n tarihinden itibaren yine 15 Haziran'a kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Â Tahkim Kuruluna baÅŸvuru ve yargÄ±lama sÃ¼recine iliÅŸkin sÃ¼relerin durma sÃ¼resinin de sona erdiÄŸi gÃ¼nÃ¼ takip eden gÃ¼nden itibaren iÅŸlemeye baÅŸlamasÄ±na karar verildiÄŸi vurgulandÄ±.