TFF’de kongre günü

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağan genel kurulu bugün Ankara’da yapılacak.

TFF’nin 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemiyle ilgili yapılacak genel kurul, çoğunluk sağlanamaması halinde yarına, yine çoğunluk sağlanamaması durumunda çoğunluğa bakılmaksızın 9 Eylül Çarşamba saat 10.30’a kalacak.

Genel kurulda 1 Haziran 2019 ve 31 Mayıs 2020 dönemi gelir-gider tabloları ve bilançoları görüşülerek hesap ve faaliyetleri ibra oylamasına sunulacak.

Süper Lig’den 4 takım düşecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve diğerlerinin statüsünü dün yayınladı. 4 takımın düşeceği belirtilen statüde, 21 takımdan 17’ye düşülecek, alttan gelen üç takımla birlikte gelecek sezon Süper Lig 20 takımla oynanacak. Yabancı sayısı da geçen yılki gibi uygulanacak. Statüde, bu sezon da 5 değişikliğin devam ettiği duyuruldu.