TFF'den erkek milli takımlarına ana sponsorluk anlaşması

Spor kültürünün topluma benimsetilmesi ve futbol ekonomisinin sağlıklı finansal yapıya kavuşması misyonuyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Futbol Federasyonu ile sporun geleceğine katkı sunmak yönünde gerek finansal gerek sosyal sorumluluk açısından kurulduğu günden itibaren önemli inisiyatif üstlenen DenizBank, Türk futbolunun en üst seviyesi olan Milli Takımlar için güçlerini birleştirdi.

Ay Yıldızlı Formaya Deniz’den güçlü destek

Üç yıl sürecek anlaşma ile tüm erkek Milli Futbol Takımlarının ana sponsorluğunu üstlenen DenizBank, böylece amatör ve olimpik branşlara kaynak aktarılmasına aracılık etmesi dolayısıyla sporun ana finansörü olarak gördüğü futbol başta olmak üzere farklı dallara 23 yıldır verdiği desteği bir üst noktaya taşıdı. Söz konusu iş birliği, 2014’ten bu yana Milli Takım’ın ilk banka sponsorluğu olması açısından da önem taşıyor. Anlaşmanın detayları, DenizBank Genel Müdürlüğü’nde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve A Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu’nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu ve DenizBank yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

“DenizBank ile yaptığımız iş birliğinden çok mutluyuz”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF olarak finans dünyasının köklü bankalarından DenizBank ile çok önemli bir iş birliğine imza atmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, “Türk sporuna değerli yatırımlarda bulunan DenizBank ile yeni bir yolculuğa çıkmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. DenizBank, Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele edecek A Milli Takımımızın sponsorları arasına giriyor. Bu anlaşma vesilesiyle değerli katkıları ve bizlere duydukları güven için DenizBank’a çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin bu destekleri, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri öncesinde, bizleri daima gururlandıran A Milli Takımımızın gücüne güç katacaktır. İnşallah DenizBank ve tüm sponsorlarımızla birlikte, önümüzdeki turnuvalarda istikrarlı başarıyı yakalayıp büyük hedeflerimize ulaşacak ve ülkemize önemli mutluluklar yaşatacağız” dedi.

Ülkemiz ve dünyanın önde gelen markaları ile sponsorluk anlaşmalarına imza atarak Federasyonun gelirlerini önemli ölçüde artırdıklarını ifade eden Özdemir, “Bu iş birliklerimiz devletimizin destek ve yatırımları ile birleşince uluslararası başarılarımızın yolu da açıldı. Bu süreçte, değerli hocamız Şenol Güneş ile birlikte heyecanını yaşadığımız 2002 Dünya Kupası üçüncülüğümüzün yanı sıra, EURO 2008’de yarı final coşkusunu tattığımız Avrupa Şampiyonası finallerine 5. kez katılıyoruz. Dünya klasmanında ilk 10 hedefimize adım adım ilerliyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonası finallerini, başarı çıtamızı yükseltmek için bir fırsat olarak görüyoruz. A Milli Takımımız, teknik direktörümüz ve teknik ekibimiz, sponsorlarımız, futbol ailesi ve Türk halkının ortak sinerjisiyle hep birlikte bu yaza damga vuracağımıza inanıyoruz. Bu birlik ve beraberlik; EURO 2020’de bizi başarıya taşıyacak, sonraki turnuvaların da kapılarını açacaktır. Sponsor ailemize katılan DenizBank’a aramıza hoş geldiniz diyor, bu anlaşmanın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Futbol ekonomisini desteklemeyi topluma karşı ödevimiz olarak görüyoruz”

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankanın kuruluşundan itibaren sporun ana finansörü konumundaki futbola desteklerini aralıksız sürdürdüklerini; 4 büyükler başta olmak üzere tüm süper lig takımlarını finansman, kart işbirlikleri ve sponsorluklarla desteklediklerini ifade ettiği konuşmasında şunları söyledi: “Bugün ülkemizde yüz binlerce insanımızın ekonomik fayda sağladığı, büyüklüğü 1 milyar doların üzerinde olan, kitleleri peşinden sürükleyen spor endüstrisi ve özellikle de sporun lokomotifi olarak gördüğümüz, amatör ve olimpik dallara en fazla kaynak aktarımı sağlayan, dolayısıyla gençlerimizin spor ile buluşmasının yolunu açan futbolu desteklemeyi topluma karşı ödevimiz addediyoruz. Futbol Federasyonu’muz ile yaptığımız anlaşma işte bu yüzden bizim için çok kıymetli. 2014’ten bu yana Milli Takım banka sponsorluğunu ilk kez üstlenen banka olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. 3 yıllık dönemi kapsayan anlaşma ile toplumun tüm kesimlerinin milli duygular ile buluşup kenetlendiği bir platformda futbol ekonomisini desteklerken, sosyal vazifemizi yerine getirmenin de kıvancını yaşıyoruz. Şenol Hocamız direktörlüğünde A Milli Futbol Takımı’mız yürekten inanıyorum ki Roma’dan alnının akıyla çıkarak kupa yolunda bize yine yıllarca hatırlayacağımız maçlar izlettirecek. İş birliğimizin taraflar için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum”.

DenizBank sporun ve sporcunun yanında

DenizBank, futbol başta olmak üzere tüm spor branşlarına önemli yatırımlar yapıyor. Süper Lig, 1 ve 2. Liglerdeki spor kulüplerine destek veren banka, bu yatırımları vasıtasıyla, amatör spor takımlarının gelişimine ve Türkiye’nin spordaki varlığını güçlendirmesine katkı sağlıyor. Türkiye’de futbol kulüplerini finanse eden en önemli banka olan DenizBank, spora verdiği destekle içinde bulunduğu toplumla bütünleşiyor, insanların hayatına ortak bir platformla ve ortak bir enerjiyle temas ediyor. Banka 2019 -2020 sezonu başında Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyinde en saygın organizasyonu Euroleague Basketball ile 6 yıl sürecek Global Sponsorluk anlaşması da imzalamıştı.