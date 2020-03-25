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25.03.2020 - 19:51 | |   İSTANBUL (AA) -

TFF'den Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

TFF'den Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı

TFF'nin internet sitesinde ve sosyal medya hesabında paylaşılan geçmiş olsun mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı oyuncusu ve sağlık çalışanına acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

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