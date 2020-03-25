TFF'den Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı

TFF'nin internet sitesinde ve sosyal medya hesabında paylaşılan geçmiş olsun mesajında, "Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı oyuncusu ve sağlık çalışanına acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.