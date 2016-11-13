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13.11.2016 - 14:32 | | İSTANBUL (AA)

TFF'den futbolseverlere teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova'yı 2-0 yendiği maçta Antalya Stadı'nı dolduran futbolseverlere teşekkür etti.

TFF'den futbolseverlere teşekkür
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TFF'nin internet sitesinde yayımlanan teşekkür mesajında, Antalya'nın, kampa girdiği günden beri milli takıma çok iyi ev sahipliği yaptığı belirtilerek, şöyle denildi: "Antalya şehrimiz, takımımızın başarıya ulaşmasında itici bir güç olmuştur. Milli takım taraftarlığının en güzel örneklerine imza atan Antalya halkına bir kez daha şükranlarımızı sunar, başta Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü ve tüm resmi makamlara, Antalyaspor Kulübü, tüm ilgili spor kurum ve kuruluşları ile taraftar derneklerine destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz."

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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