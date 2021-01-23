23.01.2021 - 20:32 | | AA
TFF'den Luton Shelton için taziye mesajı
TFF hayatını kaybettiği açıklanan Kardemir Karabükspor'un eski futbolcularından Luton Shelton için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybettiği açıklanan Kardemir Karabükspor'un eski futbolcularından Luton Shelton için taziye mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Ülkemizde 2011-2013 yıllarında Süper Lig'de Kardemir Karabükspor forması giyen Jamaikalı futbolcu Luton Shelton'un hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Shelton'ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, sevenleri, Kardemir Karabükspor Kulübü ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." denildi.