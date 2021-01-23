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23.01.2021 - 20:32 | | AA

TFF'den Luton Shelton için taziye mesajı

TFF hayatını kaybettiği açıklanan Kardemir Karabükspor'un eski futbolcularından Luton Shelton için taziye mesajı yayımladı.

TFF'den Luton Shelton için taziye mesajı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybettiği açıklanan Kardemir Karabükspor'un eski futbolcularından Luton Shelton için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Ülkemizde 2011-2013 yıllarında Süper Lig'de Kardemir Karabükspor forması giyen Jamaikalı futbolcu Luton Shelton'un hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Shelton'ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, sevenleri, Kardemir Karabükspor Kulübü ve futbol ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

TFFden Luton Shelton için taziye mesajı

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