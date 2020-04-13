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13.04.2020 - 15:51 | | AA

TFF'den "online" antrenör eğitimi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörlüğü Kursu'nu "online" olarak gerçekleştiriyor.

TFF'den "online" antrenör eğitimi

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF ve Acıbadem Sports'un iş birliğinde 20-23 Mart'ta yapılması planlanan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeni ile ertelenen kurs, "online" olarak başlatıldı.

Eğitim, 4 gün sürecek ve TFF Futbol Gelişim Direktörü (FGD) ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, TFF FGD Eğitim Kurulu Koordinatörü Dr. Erden Or, TFF eğitmenleri ve Acıbadem Sports gözetiminde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda Türkiye'de bir ilk olan eğitime 36 kursiyer "online" olarak katılıyor. Eğitimde tüm kursiyerler birebir sunum ve sınav süreçlerinden geçerek sertifikalarını alabilecek.

TFFden online antrenör eğitimi

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