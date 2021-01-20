TFF'den otobüs kazasında hayatını kaybeden Samsunspor kafilesi için anma mesajı

TFF'den paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989’da Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve takım otobüsü şoförü Asım Özkan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk futbolunu yasa boğan, kırmızı-beyazın yanına siyahın eklendiği kazanın 32. yıl dönümünde Samsunspor camiasının acısını bir kez daha yürekten paylaşıyoruz."