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29.03.2020 - 23:01 | | AA

TFF'den Rüştü Reçber'e geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), koronavirüse yakalanan eski milli kaleci Rüştü Reçber için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Rüştü Reçber için geçmiş olsun mesajı yayımladı. 

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Koronavirüs tedavisi gören Futbol Gelişim Koordinatörümüz Rüştü Reçber'e acil şifalar diliyoruz. Değerli Koordinatörümüz Rüştü Reçber'in en kısa sürede aramıza sağlıklı bir şekilde döneceğine yürekten inanıyor, Rüştü Reçber ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

TFFden Rüştü Reçbere geçmiş olsun mesajı

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TFFden Rüştü Reçbere geçmiş olsun mesajı

 

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