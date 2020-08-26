TFF'den seyircili maç müjdesi

TFF Yönetimi, dünkü toplantısında, futbol müsabakalarının ekim ayından itibaren sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararı verdi.

TFF Sağlık Kurulu’nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirci alınacak, locaların kullanımı da serbest bırakılacak. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacak.

Futbol Federasyonu’nun bu açıklamasının ardından kulüpler de bununla ilgili olarak bir hareket tarzı belirleyecek. Buna göre maçlara kimlerin girebileceği, kombine olup olmayacağı ve diğer merak edilen konular da takım yönetimlerince ortaya çıkarılacak.

Fikstür bugün çekiliyor

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu fikstürü bugün çekilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek fikstür çekimi saat 21.00’de başlayacak ve beIN Sports’tan naklen yayınlanacak. Fikstür çekimi, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

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