TFF'den Sivasspor'a kutlama

TFF'nin internet sitesindeki mesajda, "UEFA Avrupa Ligi'nde Azerbaycan'ın Karabağ takımını 3-2 mağlup ederek I Grubu'nda ikinci galibiyetini alan temsilcimiz Demir Grup Sivasspor'u tebrik ederiz. Ülke puanımıza çok değerli katkılarda bulunan Demir Grup Sivassporlu futbolcular, teknik heyet ve başkan Sayın Mecnun Otyakmaz nezdinde tüm yönetim kuruluna teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı

Kayode, UEFA maçlarında 4’te 4 yaptı

DG Sivasspor’un Nijeryalı deneyimli golcüsü Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçta da gol atma başarısı gösterdi.

Sezon başında Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımından Sivasspor’a kiralanan başarılı oyuncu Olarenwaju Kayode, UEFA Avrupa Ligi’nde forma giydiği 4 maçta da gol atmayı başardı ve takımına büyük katkı sağladı.

Süper Lig’de henüz golle tanışamayan 27 yaşındaki forvet oyuncusu, Villarreal, Maccabi Tel-Aviv ve Karabağ maçlarının yanı sıra, dün oyuna sonradan dahil olduğu Karabağ müsabakasında da ağları sarstı ve UEFA maçlarında 4’te 4 yapmayı başardı.

UEFA’dan Sivasspor paylaşımı!

Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Karabağ’ı deplasmanda 3-2 yenen DG Sivasspor, UEFA’nın da dikkatini çekti.

Sivasspor, Türkiye’nin ardından UEFA’nın da gündemine oturdu. UEFA’nın resmi sosyal medya hesabından, Karabağ maçında 3-2 galip gelen kırmızı-beyazlıların gol sevinci fotoğrafları paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Sivasspor, Karabağ karşısında 3-2 yendi. Umudu canlı tutmak için beş gollü gerilimi Sivasspor kazandı.”