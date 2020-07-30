TFF'den tarihi karar! Küme düşme kaldırıldı...

Kulüpler Birliği Vakfı’nın tavsiye kararları, TFF Yönetimi tarafından aynen alındı ve uygulamaya konuldu. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, “Kulüpler düşenin dostu olmaz fikrini ellerinin tersiyle ittiler. Hepsini kutluyorum. Bu toplantıyla tüm takımların yarınlarını kurtarmaya yönelik kararlar aldık” dedi

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı’nın tavsiye kararlarının hepsine imzasını attı, profesyonel liglerde küme düşme kalktı, bu sezondan itibaren getirilen yabancı kısıtlaması kararı bir yıl sonraya kaldı.Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı’nın tavsiye kararlarının hepsine imzasını attı, profesyonel liglerde küme düşme kalktı, bu sezondan itibaren getirilen yabancı kısıtlaması kararı bir yıl sonraya kaldı.Riva’da gerçekleşen TFF Yönetimi’nin toplantısına, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de katıldı. Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenlendi ve alınan kararlar belirtildi.İlk söz alan Bakan Kasapoğlu, “Amacımız Türk sporunun çıkarları... Bu ortak hedefler doğrultusunda başaramayacağımız hiçbir şey yok. Pandemi sürecinde sporda da birçok ertelenmeler oldu. Sporda da sürekli ileriye gitme gibi bir iddiamız ve projelerimiz var. 18 yılda geldiğimiz nokta çok önemli. Salgın sürecinin başından bu yana durumu fırsata dönüştürmek için uğraştık. Bu toplantıda alınan kararlarda, bu sürecin Süper Lig’den amatöre kadar tüm takımların yarınlarını kurtarmaya yönelik kararlar aldık. Hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Duygulandıran tablo

Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu şöyle devam etti:“Kulüpler Birliği Vakfı dün bir toplantı yaptı. Bu toplantıda beni duygulandıran bir tablo yaşandı. Kulüplerimiz birlik ve beraberlik içerisinde kararlar aldı. Adeta düşenin dostu olmaz fikrini ellerinin tersiyle ittiler ve tüm kulüplerimizi bu nedenle kutluyorum. Küme düşmenin kaldırılması, teşvik sistemini en hızlı şekilde ortaya koymakla birlikte yabancı kuralının bir yıl ertelenmesi ve BAL’daki takımların bir üst lige çıkması kararlarını almış bulunuyoruz. Hayırlı olsun.”TFF Başkanı Nihat Özdemir de kulüplerin iyi niyetle aldıkları tavsiye kararını değerlendirdiklerini söyleyerek, “Süper Lig’in yanı sıra 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de de küme düşmeyi kaldırdık. Süper Lig, 2020-21 sezonunda 21 takımla oynanacak. Gelecek sezon sonunda 4 takım küme düşecek ve 2021-22 sezonunda itibaren 20 takımla oynayacağız” ifadesini kullandı.Yabancı kuralının 2021-22’den itibaren uygulanacağını da dile getiren Özdemir, “Takım harcama limitleri, 4 Ağustos’ta yani transfer döneminin ilk gününde açıklanacaktır. Daha sonra kulüpler ile limitler için toplantı yapılacaktır” diye konuştu.

Kimler ligde kaldı?

SÜPER LİG: B.Y. Malatya, İ.M. Kayserispor, MKE Ankaragücü

1. LİG: Osmanlı, Adanaspor, Eskişehirspor

2. LİG: Amed, Gümüşhane, Şanlıurfa, Niğde, Elazığ, Kardemir Karabük

3. LİG: Erzin, Tokat, Manisaspor, Payas, Kemer, Altındağ Belediye, M. Batman Petrol, Modafen

‘Karar TFF’nin’

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, “Tüm konuları birlikte tartıştık. Karar veren TFF’dir, yetki onlardadır. Bizim görüşlerimizi detaylı olarak konuştuk. Süper Lig kulüpleri için önemliydi, teşekkür ederiz” dedi.

Kurtulanlar memnun kaldı

Küme düşmenin kaldırılması kararının ardından çok sevinen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza ve TFF Başkanımıza teşekkür ederim. Yaşadığım zorlukları ortadan kaldıracağım. Bu yaşadığımız olayları, bir kez daha yaşatmayacak sistemi kuracağım. Zorlu olacak ama bir daha Kayserispor bu günleri görmeyecek” diye konuştu. MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, “Türk sporu için son derece olumlu bir karar. Ankaragücü’nün bir daha bugünleri yaşamaması için elimizden gelen bütün mücadeleyi sonuna kadar yapacağız” ifadesini kullandı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel ise herkese teşekkür ederek, “Yapmış olduğumuz hataları tekrarlamadan Süper Lig’de eski Malatyaspor günlerini, o ruhu getirmeye çalışacağız” yorumunu yaptı.

BAL’da müjde

Türkiye Futbol Federasyonu, tescil edilen Bölgesel Amatör Lig’de lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımların TFF 3. Lig’e yükselmesine karar verdi. Bu kapsamda 3’üncü Lig’e yükselen ekipler şöyle: Siirt İl Özel İdaresi, Adıyaman 1954, Ceyhanspor, Isparta 32 Spor Kulübü, Karaman Belediyespor, Belediye Kütahyaspor, Edirnespor, Tekirdağspor, Çengelköyspor.

Göztepe vs Konyaspor Maçının Perde Arkası