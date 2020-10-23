Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri TFF'den toplantı açıklaması
23.10.2020 - 20:45 |

TFF'den toplantı açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı arasında Riva'da gerçekleştirilen toplantı hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.

TFF'den toplantı açıklaması
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı arasında 21 Ekim 2020 tarihinde Riva'da gerçekleştirilen toplantı hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi.

TFF sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;

Medyada, TFF ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı arasında 21 Ekim 2020 tarihinde Riva'da gerçekleştirilen toplantıda Federasyonumuzun yayın hakları payı ile ilgili TFF Başkan Vekili Sayın Erhan Kamışlı'ya atfen çeşitli diyalogları içeren bir haber yer almıştır.

Söz konusu toplantıda herhangi bir gerilim yaşanmamış olup, Fenerbahçe temsilcisinin "Usulsüz işlem yapıyorsunuz?" söylemi üzerine Sayın Erhan Kamışlı'nın "Sözünüzü geri alın, biz usulsüz işlem yapmayız, her şey kanun, statü ve talimatlara uygun şekilde yapılmaktadır" şeklinde yanıtı olmuştur. Sonrasında Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Baykan tarafından TFF kanununda yer alan şekliyle naklen yayın gelirlerinden TFF payı ve kesintiden sonra kalan kısmın nasıl dağıtılacağına ilişkin TFF'ye ait olan yetkiler konularında açıklamalar yapılmıştır.

Her iki Başkan Vekilimizin bilgilendirmelerine ilişkin başta Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Mehmet Sepil olmak üzere toplantıda bulunan kulüplerimizin değerli temsilcileri teşekkürlerini ve memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.

TFFden toplantı açıklaması

Khvicha Kvaratskhelia'nın Akhmat Grozny'e attığı harika golü...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beypiliç Boluspor'da Reha Kemal Erginer dönemi başladı
    Beypiliç Boluspor'da Reha Kemal Erginer dönemi başladı
  2. Atakaş Hatayspor, loca satışlarına başlıyor
    Atakaş Hatayspor, loca satışlarına başlıyor
  3. Galatasaray'a Erzurum'da coşkulu karşılama!
    Galatasaray'a Erzurum'da coşkulu karşılama!
  4. İstanbul Challenger TED Open'da çiftlerde finalistler belli oldu
    İstanbul Challenger TED Open'da çiftlerde finalistler belli oldu
  5. Son dakika - Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması!
    Son dakika - Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'den Falcao açıklaması!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Kasımpaşa - Göztepe

CANLI | Kasımpaşa - Göztepe

Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı 7 Kasım'da yapılacak

Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı 7 Kasım'da yapılacak

Ümraniyespor'da isim değişikliği

Ümraniyespor'da isim değişikliği

Beşiktaş Aygaz'ın maçları ertelendi!

Beşiktaş Aygaz'ın maçları ertelendi!

Sıradaki Haber