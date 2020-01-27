Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri TFF'den Trabzonspor - Yeni Malatyaspor için açıklama
27.01.2020 - 12:57 |

TFF'den Trabzonspor - Yeni Malatyaspor için açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19'uncu haftasında ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor maçıyla ilgili açıklama yaptı.

TFF'den Trabzonspor - Yeni Malatyaspor için açıklama
ABONE OL

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Depremin tarifi imkansız acılarını dindirmeye çalıştığımız ve dünyaya dayanışma örneği sunduğumuz bugünlerde, Btc Turk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasının ertelenmesi ile ilgili kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği nedeniyle bir açıklama zorunluluğu doğmuştur.   
 
Deprem sonrası çalışmalarımız hakkında 25 Ocak 2020 tarihli bilgilendirme ve erteleme duyurumuzda da açıkça ifade ettiğimiz üzere; merkez üssü Sivrice olan depremin ardından sadece söz konusu iki kulübümüzün başkanı ile değil bölgede bulunan tüm kulüplerin başkan ve temsilcileri, stadyum yetkilileri, resmi kurum ve kuruluşların görevlilerinin yanı sıra bölgeye maça gidecek takımlarımızla ilgili Yönetim Kurulu üyelerimiz temasa geçerek görüşmeler yapmışlardır.

Yönetim Kurulumuz bu temasların ardından yaptığı değerlendirmeler sonucu, can kayıplarımızın yarattığı üzüntü, olağanüstü durum ve artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle sadece Btc Turk Malatyaspor-Trabzonspor maçını değil bölgede oynanacak olan tüm profesyonel ve amatör karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelemiştir.

Yapılan tüm görüşmelerde deprem ve devam eden artçı sarsıntılar sonucunda bölgede oluşan ortamın insan sağlığına ve karşılaşmaların huzurlu bir şekilde oynanabilmesine yönelik etkisi yönünde ifadeler kullanılmış ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun tüm maçları erteleme kararında olduğu taraflara ifade edilmiştir.

Futbol ailemizin sağduyu içerisinde omuz omuza vererek, ülkemizi derin üzüntüye boğan depremin ardından Elazığ ve Malatya'daki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için her zor zamanda olduğu gibi var gücüyle çaba göstermeye devam edeceğine yürekten inanıyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla.

Türkiye Futbol Federasyonu

TFFden Trabzonspor - Yeni Malatyaspor için açıklama

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hazırlıklarınıa başladı, izliyoruz

Inter 2020/21 sezonunda giyeceği formayı tanıttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor
    Göztepe, Kadıköy'de kazanmak istiyor
  2. Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır
    Hatay halkı Süper Lig coşkusuna hazır
  3. Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı
    Gençlerbirliği için tehlike çanları çalmaya başladı
  4. Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak
    Cüneyt Dumlupınar: Tek hedefimiz vardı, direkt Süper Lig'e çıkmak
  5. Son dakika transfer haberleri | Denizlispor'da İbisevic bombası
    Son dakika transfer haberleri | Denizlispor'da İbisevic bombası



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

NBA'de Nets forması giyen 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

NBA'de Nets forması giyen 2 oyuncuda koronavirüs tespit edildi

Son dakika transfer haberleri | Filip Novak'tan transfer kararı

Son dakika transfer haberleri | Filip Novak'tan transfer kararı

Bernard Mensah'tan transfer açıklaması

Bernard Mensah'tan transfer açıklaması

Antalyaspor, Başakşehir'e odaklandı

Antalyaspor, Başakşehir'e odaklandı

Sıradaki Haber