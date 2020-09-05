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05.09.2020 - 07:00 |

The Land Of Legends Cup finali! Fenerbahçe - Sivasspor

Fenerbahçe bugün The Land Of Legends Cup finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak

The Land Of Legends Cup finali! Fenerbahçe - Sivasspor
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Fenerbahçe bugün The Land Of Legends Cup finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Ülker Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı D-Smart yayınlayacak. Sarı-lacivertliler kupayı kazanıp, lig öncesi moral bulmak istiyor. Oyuncuların antrenmanlardaki ciddiyeti ve hırsı uzun lig maratonu öncesi Teknik Direktör Erol Bulut’u memnun ediyor. Bulut’un antrenman metotlarındaki yenilikler ve saha içi organizasyon çalışmaları da oyuncu grubunun verimliliğini artırmada önemli faktörler arasında yer alıyor.

The Land Of Legends Cup finali Fenerbahçe - Sivasspor

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