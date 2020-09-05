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05.09.2020 - 16:32 |

The Land Of Legends Cup'ta şampiyon Fenerbahçe!

The Land Of Legends Cup'ta finalinde Fenerbahçe, Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazanarak turnuvayı şampiyon tamamladı.

The Land Of Legends Cup'ta şampiyon Fenerbahçe!
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Match Pr tarafından organize edilen The Land Of Legend Cup finalinde Fenerbahçe, Sivasspor ile karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 1-0 kazandı ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Fenerbahçe'nin tek golünü 67. dakikada frikikten Caner Erkin kaydetti.

Beşiktaş, The Land of Legends Cup'ın 3'üncülük maçında Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve turnuvayı 3'üncü sırada noktaladı.

 The Land Of Legends Cupta şampiyon Fenerbahçe

 

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır; Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin; Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo; Sinan Gümüş, Deniz Türüç, Thiam; Frey.

Sivasspor: Muammer - Goiano, Robin Yalçın, Camara, Uğur - Cofie, Hakan Arslan - Ziya, Erdoğan, Gradel - Yatabare

The Land Of Legends Cupta şampiyon Fenerbahçe

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