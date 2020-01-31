MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri Thiem, Avustralya Açık'ta ilk kez finale çıktı
31.01.2020 - 15:50 | | ANKARA (AA)

Thiem, Avustralya Açık'ta ilk kez finale çıktı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkeklerin 5 numaralı seribaşı Dominic Thiem, 7 numaralı seribaşı Alexander Zverev'i 3-1 yenerek finale yükseldi.

Thiem, Avustralya Açık'ta ilk kez finale çıktı

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, 2 numaralı seribaşı Novak Djokovic ile karşılaşacak isim, kariyerlerinde ilk kez Avustralya Açık'ta son 4'e kalan Thiem ile Zverev arasındaki maçla belirlendi.

26 yaşındaki Thiem, yağmur nedeniyle ilk setin yarısından itibaren çatısı kapanan kortta oynanan karşılaşmayı, 3-1 (3-6, 6-4, 7-6, 7-6) kazandı.

Son 2 yıldır Fransa Açık'ta final oynayan Avusturyalı tenisçi, Avustralya Açık'ta ilk kez adını finale yazdırdı.

7 şampiyonlukla Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi Djokovic ile Thiem arasındaki final, 2 Şubat Pazar günü oynanacak.

 

71 yaşındaki futbolcunun yeni takımı belli oldu!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe cevabı!

Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe cevabı!

Fenerbahçe'de 5 ayrılık! Barış Alıcı, Cebrail Akbulut, Okan Turp...

Fenerbahçe'de 5 ayrılık! Barış Alıcı, Cebrail Akbulut, Okan Turp...

Kızılyıldız - Anadolu Efes: 78-85

Kızılyıldız - Anadolu Efes: 78-85

Trabzonspor, Guilherme, Da Costa ve Manoel için imza töreni düzenledi

Trabzonspor, Guilherme, Da Costa ve Manoel için imza töreni düzenledi

Sıradaki Haber