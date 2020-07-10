Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Thierry Henry'den 8 dakika 46 saniyelik protesto!
10.07.2020 - 11:46 |

Thierry Henry'den 8 dakika 46 saniyelik protesto!

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Montreal Impact'ı çalıştıran Thierry Henry, New England Revolution ile oynadıkları maçın başında 8 dakika 46 saniye diz çökerek ırkçılığı protesto etti.

Thierry Henry'den 8 dakika 46 saniyelik protesto!
ABONE OL

Salgın nedeniyle mart ayında askıya alınan ve farklı formattaki turnuvayla yeniden start alan MLS'de, Montreal Impact ile New England Revolution karşı karşıya geldi.

Thierry Henryden 8 dakika 46 saniyelik protesto

Fransa Milli Takımı ve Arsenal ile çok sayıda zafere imza atan 42 yaşındaki Henry, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine maçın başında 8 dakika 46 saniye diz çökerek tepki gösterdi.

Minnesota Savcılığı, soruşturmanın ardından yaptığı açıklamada, polis memurunun 7 dakika 46 saniye George Floyd'un boynuna diziyle baskı uyguladığını kaydetmişti.

Protestosu sırasında "Siyahilerin hayatı değerlidir" yazılı siyah tişört giyen Henry, daha önce ırkçılık karşıtı "Stand Up Speak Up" ve "Show Racism The Red Card" kampanlarına destek vermişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'ye büyük şok! Mohammed Salah...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
TFF 1. Lig'de zirve nefes nefese! Şampiyon bu hafta...

 

Bakary Sako'nun Crystal Palace'taki ilk golü
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Konyaspor kural hatası nedeniyle maçın tekrarını istedi!
    Son dakika | Konyaspor kural hatası nedeniyle maçın tekrarını istedi!
  2. Thierry Henry'den 8 dakika 46 saniyelik protesto!
    Thierry Henry'den 8 dakika 46 saniyelik protesto!
  3. Dört büyükler son 5 sezonda 158 yabancı futbolcu transfer etti!
    Dört büyükler son 5 sezonda 158 yabancı futbolcu transfer etti!
  4. Rıza Çalımbay, oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a sahip çıktı
    Rıza Çalımbay, oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a sahip çıktı
  5. Kayserispor'un galibiyet serisi bozuldu
    Kayserispor'un galibiyet serisi bozuldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Novak'tan acı itiraf: Kulüpler ciddi finansal darbe aldı

Novak'tan acı itiraf: Kulüpler ciddi finansal darbe aldı

Ukrayna'da Karpaty'ye ligden men cezası!

Ukrayna'da Karpaty'ye ligden men cezası!

Trabzonspor'da Da Costa'nın sözleşmesinin uzamasına tek maç kaldı

Trabzonspor'da Da Costa'nın sözleşmesinin uzamasına tek maç kaldı

MLS'de bir takım daha koronavirüs nedeniyle turnuvadan çekildi

MLS'de bir takım daha koronavirüs nedeniyle turnuvadan çekildi

Sıradaki Haber