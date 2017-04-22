Thunder, Rockets'ı yenerek serideki ilk galibiyetini aldı

NBA play-off'ları ilk turuna 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı altıncısı Oklahoma City Thunder, baştan sona çekişme içinde geçen mücadelenin ardından normal sezonu 3'üncü sırada bitiren Houston Rockets'ı 115-113 yenerek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

Thunder'ın all-star oyuncusu Westbrook 32 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle play-off'larda üst üste ikinci kez "triple-double" yaparken, galibiyette başrolü oynadı. Taj Gibson 20, Andre Roberson ve Victor Oladipo 12'şer sayı ile skora destek verdi.

Rockets'ta James Harden 44 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Lou Williams 22 sayı, Ryan Anderson ise 18 sayı ve 6 ribaunt ile oynadı.

Clippers Paul ile kazandı

Batı Konferansı 4'üncüsü Los Angeles Clippers, Vivint Smart Home Arena'da konuk olduğu mücadelede 5'inci sıradan play-off'a kalan Utah Jazz'ı 111-106 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti ve saha avantajını yakaladı.

Clippers'ta Chris Paul 34 sayı, 10 asist ve 7 ribauntluk performansıyla galibiyetin mimarı oldu. DeAndre Jordan ise 17 sayı ve 13 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Jazz'da Gordon Hayward attığı 40 sayıyla kariyer rekorunu kırmasına rağmen takımına galibiyeti getiremedi. George Hill 26, Joe Johnson ise 15 sayı üretti.

Celtics ilk galibiyetini aldı

Doğu Konferansı lideri Boston Celtics, United Center'da konuk olduğu konferans 8'incisi Chicago Bulls'u 104-87'lik skorla geçerek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

Celtics'te Al Horford 18 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Isaiah Thomas ve Jae Crowder 16'şar sayı, Avery Bradley 15 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, Terry Rozier 11 sayı ile skora katkı sağladı.

Bulls'ta Dwyane Wade 18 sayı, Jimmy Butler 14 sayı ve 7 ribaunt, Robin Lopez ise 12 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

NBA play-off ilk turu, 4 maçla devam edecek.