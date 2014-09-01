THY Alman keçisine sponsor oluyor!

Tüm dünyada ses getiren Barcelona ve Manchester United sponsorluklarının bitmesiyle özellikle futbolda yeni sponsorluk fırsatlarını kaçırmak istemeyen Türk Hava Yolları (THY), ağırlıklı pazarı Almanya’da farklı bir anlaşmaya gitti. THY, geçen yıl Almanya Birinci Futbol Ligi Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının ardından aynı ligden başka bir ekiple bu kez saha içi reklam konusunda anlaşmaya vardı.



Habertürk’ten Ünsal Ereke’nin haberine göre, THY geçen yılın sonunda ikinci ligden Bundesliga’ya çıkan 1 FC Köln takımıyla saha içi reklam sponsorluğu anlaşması imzaladı. Takımın maskotu dağ keçisi olarak biliniyor. Kulüplere sponsorluk bulmak için aracılık sağlayan Infront Sports& Media tarafından hayata geçirildiği açıklanan anlaşma sayesinde THY 2014/15 sezonunun sonuna kadar 1 FC Köln takımının 55 bin kapasiteli stadı Rhein Energie Stadion’da reklam alanlarını kiraladı. Infront tarafından yapılan açıklamada THY’nin ayrıca kulübün bazı maçlara ulaşımını sağlayabileceği de ifade edildi. THY statta reklam ve tanıtım aktiviteleri düzenleyecek.



Öte yandan THY’nin geçen sezon bahar aylarında Köln takımının formasının göğüs reklamının da sponsorluğu için devreye girdiği ancak takımın Alman enerji şirketi REWE ile mevcut anlaşmasını yenilemesi nedeniyle bu kararını rafa kaldırdığı da öğrenildi. Anlaşmanın ne kadara mal olduğuna dair ise herhangi bir açıklama yapılmadı. Son dönemde sponsor arayışlarını hızlandıran THY’nin ağustos ayının başında da İtalya’nın ünlü futbol kulübü Roma’ya sponsor olmak için girişimlerde bulunduğu ifade edilmişti.



