THY Avrupa Ligi başlıyor!

Türkiye’yi Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko’nun temsil edeceği dev şampiyona 209 gün sonra start alacak. Salgın nedeniyle şu an için 11 takım maçlarını boş tribünlere oynanacak, 7 kulüp ise sınırlı sayıda taraftar alabilecek.

THY Avrupa Ligi’nde 7 aylık hasret bugün sona erecek. Kovid-19 salgını nedeniyle yarım kalan sezonun ardından tam 209 gün sonra ilk hava atışı bugün 20.30’da oynanacak Anadolu Efes-Zenit maçıyla yapılacak.

Yeni sezon katı salgın kuralları ile yapılacak. Belirlenen protokole göre hakemler, oyuncular ve teknik heyet maçtan üç gün önce Kovid-19 testine girecek. Ülkelerin yerel kısıtlamalar getirmesi durumunda karşılaşma ertelenebilecek ya da tarafsız sahaya alınabilecek. Bir karşılaşma en fazla 3 kez ertelenebilecek. Bir takım, testlerin pozitif çıkması nedeniyle maç kadrosuna 8 basketbolcu alamazsa hükmen 20-0 yenilecek.

Salgın nedeniyle şu an için 11 takım maçlarını seyircisiz oynayacak. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Barcelona, Real Madrid, Baskonia, ALBA Berlin, Bayern Münih, Olympiakos, Panathinaikos, Maccabi ve Kızılyıldız iç saha maçlarına seyirci alamayacak. AX Armani Exchange Olimpia Milan, CSKA Moskova, Khimki, Zenit, ASVEL, Valencia, Zalgiris takımları ise pandemi kuralları dahilinde geçerli olmak üzere sınırlı sayıda taraftarı maça alabilecek.



Şampiyona geçen sezon olduğu gibi yine 18 takımla oynanacak. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak organizasyonda, 34 haftalık normal sezonda ilk 8’e giren takımlar çeyrek finale yükselecek. Çeyrek final serisinde ise toplam 3 galibiyete ulaşacak ekipler, adını Dörtlü Final’e yazdıracak. Normal sezonu ilk dörtte bitiren takımlar, çeyrek finallerde ev sahibi avantajına sahip olacak.

İLK HAFTA PROGRAMI

BUGÜN

20.30 Anadolu Efes-Zenit

21.00 Olympiakos-Zalgiris

21.05 Maccabi-ALBA Berlin

22.00 Barcelona-CSKA Moskova

22.00 Valencia-ASVEL

YARIN

20.00 Khimki-Panathinaikos

20.45 F.Bahçe Beko-Kızılyıldız

21.30 B.Münih-Armani Milan

22.00 Baskonia-Real Madrid

Dörtlü Final Almanya’da

THY Avrupa Ligi’nde Dörtlü Final heyecanı, bu sezon Almanya’da yaşanacak. Köln kentinde yapılacak Dörtlü Final’de takımlar, 28-30 Mayıs’ta şampiyonluk mücadelesi verecek. Dev organizasyon Almanya’da 5. kez düzenlenecek. Daha önce 1989 ve 1999’da Münih’te, 2009 ve 2016’da ise başkent Berlin’de Dörtlü Final yapılmıştı.

Tek kupayı F.Bahçe getirdi

THY Avrupa Ligi tarihinde en fazla şampiyonluğu İspanya ve İtalya ekipleri elde etti. İki ülkenin kulüpleri organizasyonda 13’er kez şampiyonluk yaşayarak bu alanda liderliği paylaştı.

2016-2017 sezonunda mutlu sona ulaşan Fenerbahçe ise Türkiye’ye bu organizasyonda tek kupasını kazandırdı. Sarı-lacivertliler, İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final’de önce Real Madrid’i ardından Olympiakos’u mağlup ederek turnuvada şampiyonluğa ulaştı ve tarihi bir başarıya imza attı.

İlk karşılaşma 27 Ekim’de

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda F Grubu’nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka’nın fikstürü belirlendi. Almanya’dan Brose Bamberg, İtalya’dan Fortitudo Bologna ve İspanya’dan Bilbao ile mücadele edecek temsilcimiz ilk maçını 27 Ekim Salı günü İspanya deplasmanında Bilbao ile oynayacak.Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda F Grubu’nda mücadele edecek Pınar Karşıyaka’nın fikstürü belirlendi. Almanya’dan Brose Bamberg, İtalya’dan Fortitudo Bologna ve İspanya’dan Bilbao ile mücadele edecek temsilcimiz ilk maçını 27 Ekim Salı günü İspanya deplasmanında Bilbao ile oynayacak.Kaf-Kaf’ın gruptaki diğer müsabakaları şöyle: 10 Kasım Salı: P.Karşıyaka-Bologna, 8 Aralık Salı: Bamberg-P.Karşıyaka, 23 Aralık Çarşamba: P.Karşıyaka-Bamberg, 12 Ocak 2021: Bologna-P.Karşıyaka, 27 Ocak 2021: P.Karşıyaka-Bilbao.