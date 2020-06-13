Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri THY Avrupa Ligi ekiplerinden açÄ±klama: Panathinaikos devam etsin
13.06.2020 - 13:50 | | ANKARA (AA) -Â

THY Avrupa Ligi ekiplerinden açÄ±klama: Panathinaikos devam etsin

THY Avrupa Ligi'nde mÃ¼cadele eden lisanslÄ± 10 kulÃ¼p, Panathinaikos'un ligde kalmasÄ±nÄ± istediklerini belirterek, Yunanistan ekibinin baÅŸkanÄ± Dimitris Giannakopoulos'a tepki gÃ¶sterdi.

THY Avrupa Ligi ekiplerinden açÄ±klama: Panathinaikos devam etsin
ABONE OL

THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, kulÃ¼plerin Avrupa Ligi projesine inanmaya devam ettiÄŸi ve gÃ¶sterilen beraberlik sayesinde baÅŸarÄ±ya ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

"TÃ¼m kulÃ¼pler, son 19 yÄ±ldÄ±r bu giriÅŸimin ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ± olan Panathinaikos'un THY Avrupa Ligi'nde devam etmesini istemektedir." denilen aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Ancak Giannakopoulos tarafÄ±ndan tekrarlanan asÄ±lsÄ±z iftiralara mÃ¼samaha gÃ¶sterilmeyecektir. KulÃ¼pler, kolektif ve bireysel varlÄ±klarÄ±nÄ±n itibarÄ±nÄ± ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumak ve kulÃ¼bÃ¼n (Panathinaikos) taahhÃ¼t ettiÄŸi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere uymasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ her tÃ¼rlÃ¼ faaliyette bulunacaktÄ±r."

AÃ§Ä±klamaya, Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan, CSKA Moskova, Barcelona, FenerbahÃ§e Beko, Baskonia, Maccabi FOX, Olympiakos, Real Madrid ve Zalgiris kulÃ¼pleri imza attÄ±.

Dimitris Giannakopoulos, THY Avrupa Ligi'ni suÃ§layÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yaparken, Panathinaikos'un ligden Ã§ekilmek iÃ§in resmen talepte bulunduÄŸu duyurulmuÅŸtu.

THY Avrupa Ligi ekiplerinden aÃ§Ä±klama: Panathinaikos devam etsin

Trabzonspor'dan ÅŸampiyonluk göndermesi!
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Stoichkov, Messi'nin FIFA Dünya KupasÄ±'nÄ± kaldÄ±rmasÄ±nÄ± çok istiyor
    Stoichkov, Messi'nin FIFA Dünya KupasÄ±'nÄ± kaldÄ±rmasÄ±nÄ± çok istiyor
  2. Bakan KasapoÄŸlu: BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, devletimiz, tüm imkanlarÄ±yla sizlerin (sporcularÄ±n) yanÄ±nÄ±zda olmaya devam edecek
    Bakan KasapoÄŸlu: BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, devletimiz, tüm imkanlarÄ±yla sizlerin (sporcularÄ±n) yanÄ±nÄ±zda olmaya devam edecek
  3. Frutti Extra Bursaspor'da BaÅŸantrenör ErdoÄŸan ile yollar ayrÄ±ldÄ±
    Frutti Extra Bursaspor'da BaÅŸantrenör ErdoÄŸan ile yollar ayrÄ±ldÄ±
  4. Denizlispor 2 eksikle Sivas'a gidecek
    Denizlispor 2 eksikle Sivas'a gidecek
  5. Formula 1'de podyum seremonisi olmayacak
    Formula 1'de podyum seremonisi olmayacak



Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

BeÅŸiktaÅŸ Antalyaspor maçÄ± ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

BeÅŸiktaÅŸ Antalyaspor maÃ§Ä± ne zaman, saat kaÃ§ta, hangi kanalda? Muhtemel ilk 11'ler

BeÅŸiktaÅŸ'a büyük destek! 3 milyon lirayÄ± aÅŸtÄ±...

BeÅŸiktaÅŸ'a bÃ¼yÃ¼k destek! 3 milyon lirayÄ± aÅŸtÄ±...

Yeni 4 Eylül Stadyumu dezenfekte edildi

Yeni 4 EylÃ¼l Stadyumu dezenfekte edildi Â 

Emre Akbaba ve Mariano'nun dalya heyecanÄ±

Emre Akbaba ve Mariano'nun dalya heyecanÄ±

SÄ±radaki Haber