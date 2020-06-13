THY Avrupa Ligi ekiplerinden aÃ§Ä±klama: Panathinaikos devam etsin

THY Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, kulÃ¼plerin Avrupa Ligi projesine inanmaya devam ettiÄŸi ve gÃ¶sterilen beraberlik sayesinde baÅŸarÄ±ya ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

"TÃ¼m kulÃ¼pler, son 19 yÄ±ldÄ±r bu giriÅŸimin ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ± olan Panathinaikos'un THY Avrupa Ligi'nde devam etmesini istemektedir." denilen aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Ancak Giannakopoulos tarafÄ±ndan tekrarlanan asÄ±lsÄ±z iftiralara mÃ¼samaha gÃ¶sterilmeyecektir. KulÃ¼pler, kolektif ve bireysel varlÄ±klarÄ±nÄ±n itibarÄ±nÄ± ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ korumak ve kulÃ¼bÃ¼n (Panathinaikos) taahhÃ¼t ettiÄŸi yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klere uymasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in gerekli gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ her tÃ¼rlÃ¼ faaliyette bulunacaktÄ±r."

AÃ§Ä±klamaya, Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milan, CSKA Moskova, Barcelona, FenerbahÃ§e Beko, Baskonia, Maccabi FOX, Olympiakos, Real Madrid ve Zalgiris kulÃ¼pleri imza attÄ±.

Dimitris Giannakopoulos, THY Avrupa Ligi'ni suÃ§layÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalar yaparken, Panathinaikos'un ligden Ã§ekilmek iÃ§in resmen talepte bulunduÄŸu duyurulmuÅŸtu.