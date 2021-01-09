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09.01.2021 - 16:59 | | ANKARA (AA) -

THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın MVP'si Joffrey Lauvergne

Litvanya kulübü Zalgiris'in Fransız basketbolcusu Joffrey Lauvergne, THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde 18. haftanın MVP'si Joffrey Lauvergne
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 Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Lauvergne, takımının Rus ekibi Khimki'yi 102-75 yendiği karşılaşmada 38 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Khimki'ye karşı yüzde 92,8 şut isabetiyle 29 sayı, 9 ribaunt, 2 asist üreten Fransız pivot, kariyerinde ilk kez bu unvana layık görüldü.

THY Avrupa Liginde 18. haftanın MVPsi Joffrey Lauvergne

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