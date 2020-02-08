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08.02.2020 - 15:44 | | AA

THY Avrupa Ligi'nde 24. haftanın MVP'si Barcelona'dan Malcolm Delaney

- İspanya ekibi Barcelona'da forma giyen ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney, THY Avrupa Ligi'nde 24. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde 24. haftanın MVP'si Barcelona'dan Malcolm Delaney

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Delaney, Barcelona'nın sahasında İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'ı 84-80 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak 24. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

ABD'li skorer, karşılaşmada 26 sayı, 9 asist, 5 ribaunt, 1 top çalmalık performans sergileyerek kariyerinde 4. kez bu unvana layık görüldü.

THY Avrupa Liginde 24. haftanın MVPsi Barcelonadan Malcolm Delaney

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