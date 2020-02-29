Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri THY Avrupa Ligi'nde 26. haftanın MVP'si Khimki'den Shved
29.02.2020 - 15:43 | | AA

THY Avrupa Ligi'nde 26. haftanın MVP'si Khimki'den Shved

Rusya ekibi Khimki'de forma giyen Alexey Shved, THY Avrupa Ligi'nde 26. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde 26. haftanın MVP'si Khimki'den Shved

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Shved, Khimki'nin sahasında Fransa temsilcisi ASVEL'i 108-79 yendiği mücadelede 37 verimlilik puanıyla oynayarak 26. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Rus skorer, karşılaşmada 24 sayı, 13 asist, 1 ribaunt, 3 top çalmalık performans sergileyerek kariyerinde 7. kez bu unvana layık görüldü.

Anadolu Efes'in Sırp oyun kurucusu Vasilije Micic ise takımının deplasmanda Almanya ekibi ALBA Berlin'i 99-86 yendiği müsabakada 35 verimlilik puanı elde etti ve MVP sıralamasında ikinci oldu.

THY Avrupa Liginde 26. haftanın MVPsi Khimkiden Shved

 

 

Tamer Tuna: "Son dakikada o golü yiyen takım olmamalıydık"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Schalke'de forma giyen Ozan Kabak sakatlandı

Schalke'de forma giyen Ozan Kabak sakatlandı

Son dakika | Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti!

Son dakika | Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti!

Alp: Filip Novak kalmak istiyor

Alp: Filip Novak kalmak istiyor

Bilazer: 2. yarıda oyuncu değişiklikleri ile skoru elde ettik

Bilazer: 2. yarıda oyuncu değişiklikleri ile skoru elde ettik

Sıradaki Haber