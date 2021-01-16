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16.01.2021 - 15:54 | | AA

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nemanja Nedovic

Yunan kulübü Panathinaikos OPAP'ın Sırp basketbolcusuNemanja Nedovic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nemanja Nedovic
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Nedovic, takımının Fransız ekibi ASVEL'i 88-71 yendiği 19. hafta karşılaşmasında 40 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si oldu.

ASVEL'e karşı 33 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Sırp oyuncu, bu sezon 2. kez bu unvana layık görüldü.

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THY Avrupa Liginde haftanın MVPsi Nemanja Nedovic

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