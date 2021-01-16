16.01.2021 - 15:54 | | AA
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Nemanja Nedovic
Yunan kulübü Panathinaikos OPAP'ın Sırp basketbolcusuNemanja Nedovic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Nedovic, takımının Fransız ekibi ASVEL'i 88-71 yendiği 19. hafta karşılaşmasında 40 verimlilik puanıyla oynayarak haftanın MVP'si oldu.
ASVEL'e karşı 33 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üreten Sırp oyuncu, bu sezon 2. kez bu unvana layık görüldü.