Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri THY Avrupa Ligi'nde Kasım'ın MVP'si Mike James
30.11.2020 - 15:39 | | İSTANBUL (AA) -

THY Avrupa Ligi'nde Kasım'ın MVP'si Mike James

Rusya ekibi CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Mike James, THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde Kasım'ın MVP'si Mike James
ABONE OL

Rusya ekibi CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Mike James, THY Avrupa Ligi'nde kasım ayının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre James, CSKA Moskova'nın 5 maçını da kazandığı kasım ayında sergilediği performansla en değerli oyuncu ödülüne layık görüldü.

Kariyerinde ikinci kez ayın MVP'si unvanına erişen 30 yaşındaki oyun kurucu, kasım ayında 20,8 verimlilik puanı, 22,5 sayı ve 3,3 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Daha önce Şubat 2019'da da bu ödülü kazanan James, Avrupa Ligi'nde bu sezon maç başına sayı istatistiğinde 19,5 ortalamasıyla zirvede bulunuyor.

THY Avrupa Liginde Kasımın MVPsi Mike James

 

Maç Özeti: Ajax 3-1 FC Midtjylland
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ayrılık resmen açıklandı!
    Ayrılık resmen açıklandı!
  2. Ankaragücü'nde 1 pozitif vaka
    Ankaragücü'nde 1 pozitif vaka
  3. Kasım'ın MVP'si Mike James
    Kasım'ın MVP'si Mike James
  4. Ünal Karaman bombası!
    Ünal Karaman bombası!
  5. Grosjean, Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacak
    Grosjean, Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe 4 gol yediği son 2 maçı da Sergen Yalçın'a karşı oynadı

Fenerbahçe 4 gol yediği son 2 maçı da Sergen Yalçın'a karşı oynadı

Son Dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa kabusu!

Son Dakika | Fenerbahçe'de Jose Sosa kabusu!

Diego Simeone'nin tek rakibi Çağdaş Atan!

Diego Simeone'nin tek rakibi Çağdaş Atan!

Bakan Kasapoğlu, Yüksekova Belediyesporlu futbolcuları kabul etti

Bakan Kasapoğlu, Yüksekova Belediyesporlu futbolcuları kabul etti

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet