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09.10.2020 - 19:25 | | AA

THY Avrupa Ligi'nde Khimki-Zalgiris maçÄ± yarÄ±na ertelendi

THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasÄ±nda Rusya'nÄ±n Khimki ile Litvanya'nÄ±n Zalgiris takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda bu akÅŸam oynanmasÄ± planlanan karÅŸÄ±laÅŸma, yarÄ±na ertelendi.Â

THY Avrupa Ligi'nde Khimki-Zalgiris maçÄ± yarÄ±na ertelendi
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THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasÄ±nda Rusya'nÄ±n Khimki ile Litvanya'nÄ±n Zalgiris takÄ±mlarÄ± arasÄ±nda bu akÅŸam oynanmasÄ± planlanan karÅŸÄ±laÅŸma, yarÄ±na ertelendi.Â 

Organizasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Khimki takÄ±mÄ±na uygulanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testlerinin sonuÃ§larÄ± beklendiÄŸi iÃ§in mÃ¼sabaka yarÄ±na alÄ±ndÄ±.Â 

Rus ekibi, basketbolcular Greg Monroe ile Maxim Barashkov'a yapÄ±lan ilk Kovid-19 testlerinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

THY Avrupa Liginde Khimki-Zalgiris maÃ§Ä± yarÄ±na ertelendi

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