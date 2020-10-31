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31.10.2020 - 16:09 | | İSTANBUL (AA) -

THY Avrupa Ligi'nde MVP'ler Mirotic ve Grigonis

Barcelona'dan İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic ve Zalgiris'ten Litvanyalı Marius Grigonis, THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.

THY Avrupa Ligi'nde MVP'ler Mirotic ve Grigonis
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Barcelona'dan İspanyol basketbolcu Nikola Mirotic ve Zalgiris'ten Litvanyalı Marius Grigonis, THY Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının en değerli oyuncuları (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Mirotic, Barcelona'nın TD Systems Baskonia'yı 72-71 yendiği mücadelede, Grigonis ise Zalgiris'in ASVEL'i 83-74 mağlup ettiği maçta 27'şer verimlilik puanıyla oynayarak 6. haftanın MVP'si unvanını paylaştı.

Avrupa Ligi'nde 6. kez haftanın MVP'si ödülünü kazanan Mirotic, Baskonia karşısında 18 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma, 1 blokla oynadı.

Kariyerinde ilk defa bu ödüle layık görülen Grigonis ise ASVEL önünde 25 sayı, 2 ribaunt, 3 asistlik performans sergileyerek Zalgiris'in galibiyetine katkı sağladı.

THY Avrupa Liginde MVPler Mirotic ve Grigonis

 

 

 

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