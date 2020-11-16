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16.11.2020 - 11:33 | | İHA

THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı
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THY Euroleague'de çift hafta heyecanı yaşanacak. Salı ve çarşamba 9. hafta, perşembe ve cuma ise 10. hafta karşılaşmaları oynanacak. 9. hafta Zenit ile Khimki Moskova arasında oynanacak mücadele ile başlayacak. Bu hafta Anadolu Efes, sahasında Alman ekibi Bayern Münih ile oynayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Baskonia ile karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague'de 9. haftanın TSİ programı şöyle:

Yarın

20.00 Zenit Saint Petersburg - Khimki Moskova
20.30 Anadolu Efes - Bayern Münih
21.00 Zalgiris Kaunas - CSKA Moskova
23.00 Baskonia Vitoria Gasteiz - Fenerbahçe Beko
23.00 Valencia Basket - Panathinaikos

18 Kasım Çarşamba

22.00 ALBA Berlin - Asvel Lyon-Villeurbanne
22.45 EA7 Olimpia Milano - Kızılyıldız
23.00 FC Barcelona - Olympiakos
23.00 Real Madrid - Maccabi Tel Aviv

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